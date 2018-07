American bulldog | carattere e prezzo

ideegreen

: biteworking morso sportivo utilità e difesa IPO american bulldog americano working dog a_43718.jpgDirectly from ou… - alexacapra : biteworking morso sportivo utilità e difesa IPO american bulldog americano working dog a_43718.jpgDirectly from ou… -

(Di domenica 22 luglio 2018), un cane non riconosciuto ufficialmente come razza dalla FCI ma che si rivela essere un ottimo animale per la guardia del bestiame, per la caccia al cinghiale e come cani da guardia. Docile, facile da addestrare, potente e armonioso. Le sue origini sonoe, ne esistono più varianti: dipendono dalle “dosi”inglese, Pointer, Boxer e San Bernardo. (altro…)Idee Green.