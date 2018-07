Pensioni | gli italiani cominciano ad accantonare troppo tardi

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e Quota 41 - i lavoratori non ci stanno : “Meglio la Fornero” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 21 luglio. Le parole di Sandro Gronchi su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 08:45:00 GMT)

Pensioni - dalla quota 100 al taglio degli assegni d'oro : come potrebbero cambiare dal 2019 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 19 luglio 2018 vedono delinearsi quale potrebbe essere l'effettivo quadro degli interventi di riforma da parte del Governo nel medio e lungo termine. Grazie alle ultime indiscrezioni raccolte dalla stampa sappiamo che la nuova opzione di flessibilita' basata sull'anzianita' potrebbe partire dai 42 anni di versamenti [VIDEO]. Una misura alla quale si affiancherebbero la quota 100 e la proroga dell'opzione ...

Pensioni d'oro : stangata sugli assegni sopra i 4mila euro - ma con vantaggi per le minime : Il nuovo taglio in preparazione sulle Pensioni d'oro [VIDEO], dopo quello gia' approvato alla Camera in merito ai vitalizi, potrebbe trasformarsi in una vera e propria stangata per i super manager. È quanto emerge dalle ultime elaborazioni della UIL, che mettono in luce quale potrebbe essere l'effetto della nuova misura annunciata dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Taglio alle Pensioni d'oro: secondo la UIL sara' penalizzato maggiormente chi ...

Pensioni - Proietti della UIL : meglio uscita dai 63 anni per tutti : Domenico Proietti (segretario confederale della Uil) in una recente intervista rilasciata al sito 'Pensionipertutti' si è nuovamente detto favorevole ad una modifica della Legge Fornero, ma ha precisato che è contrario alla quota 100 dai 64 anni d’età, che rischia di peggiorare quanto di buono fatto dal Governo precedente con l’Ape sociale. Nel corso dell’intervista ricorda anche la proposta fatta all'esecutivo: la possibilità di 'andare in ...

Pensioni d’oro - gli ex super manager subiranno una stangata del 50% : Un’operazione Robin Hood che taglia le Pensioni d’oro per aumentare quelle minime, finendo però per sforbiciare fino al 40% l’assegno di chi ha avuto una carriera con alti e bassi, aumentando invece la rendita di chi ha iniziato da dirigente e così si è ritirato. Sono gli effetti della manovra sui trattamenti Pensionistici sopra i 4mila euro mensil...

Pensioni alte - i medici contro il piano per tagliarle : Una opposizione netta alle ipotesi in campo' e 'una convinta difesa dei diritti dei medici pensionati, insieme ai i dirigenti del mondo pubblico e privato, in tutte le sedi legali, politiche e ...