Notte magica al Castello di San Giusto

Due eventi - Notte magica a Pompei : ... 'Aulus Clodius Flaccus, della tribù Menenia, duoviro con potere giurisdizionale per tre volte e quinquennale, tribuno militare di nomina popolare, organizzò questi spettacoli per la popolazione di ...

Diamond League : Lyles pronto a illuminare la magica Notte di Montecarlo : Il campione del mondo under 20 dei 100 metri di Bydgoszcz 2016 ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell'anno sulla distanza più breve con 9"88 in occasione dei Campionati statunitensi di ...

Cesare Cremonini - Una Notte a San Siro/ Diretta e scaletta concerto : serata magica su Rai 2 (17 luglio) : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: su RaiDue, in prima serata, il concerto tenutosi il 20 giugno a Milano. scaletta, info e anticipazioni dell'evento(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 07:00:00 GMT)

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA - sabato 30 giugno. Ultima 'Notte magica' al Foro Italico : cadranno altri record? : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018, cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie, poi dalle 19.00 ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA - sabato 30 giugno. Ultima “Notte magica” al Foro Italico : cadranno altri record? : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico dopo due giorni di spettacolo puro si attendono altri risultati di rilievo nelle due sessioni che chiudono un’edizione indimenticabile del meeting romano, che ha sancito in casa Italia l’inizio di un importante ricambio generazionale. Spettacolo assicurato anche per la terza giornata di gare. Si parte con ...

Viaggi & Turismo : la Notte Rosa a Comacchio e i suoi Lidi è magica : Oltre 110 km di costa colorati di Rosa per vivere una Notte e un fine settimana magico tra spettacoli, musica, eventi e fuochi d’artificio, sul mare della Riviera Romagnola. Il 6 luglio 2018 da Comacchio a Riccione si anima l’evento cool dell’estate con un tripudio di coinvolgenti iniziative dal tramonto all’alba. La 12esima edizione della Notte Rosa è un appuntamento imperdibile sul lungomare della provincia di Ferrara, nella splendida città ...

Zollino - si rinnova la 'Fiera di San Giovanni' : tradizioni - km0 - gusto e riti della Notte magica per eccellenza : Zollino , Lecce, Sarà un'edizione speciale della Fiera di San Giovanni quella che si svolgerà a Zollino il 23 e 24 giugno, con un programma ricchissimo di appuntamenti, spettacoli, mostre e allestimenti, prodotti e piatti tipici gustosi a partire dai rinomati legumi , pisello nano e fava 'cuccìa', scèblasti, , in linea con il tradizionale slogan della manifestazione '...

centro culturale s. chiara * FESTE VIGILIANE 2018 : Sabato 23 giugno torna ' LA MAGICA Notte ' con il Tribunale di Penitenza - Vigiliane Play ... : ... il "Teatrino delle marionette speciale LIS", a cura de Il Teatrino dell'Albero Parlante, animazione, truccabimbi, babydance e spettacoli di bolle di sapone con "Trucchetta & Palloncio, e tanti ...

Parma : la magica Notte di San Giovanni si festeggia a bordo della Motonave Stradivari sul fiume Po : La rugiada viene di notte, porta desideri e scaccia via il male. La tradizione della notte di San Giovanni, il 23 giugno 2018, è magica per gli abitanti di Parma e della sua provincia. Ci si incontra per gustare i tipici tortelli di erbetta (un primo piatto a base di pasta fresca ripiena di ricotta e bietole verdi, condito con burro fuso e Parmigiano-Reggiano), e in attesa dell’arrivo della rugiada e del suo “potere curativo”, si parte per ...

10 agosto 2018 - San Lorenzo : ecco i modi più insoliti per aspettare le stelle cadenti nella magica Notte dei desideri : Come trascorrere la notte di San Lorenzo? Aspettando le stelle cadenti si gusta un pic-nic, si ascolta un concerto jazz immersi in una piscina termale, ci si rilassa con un massaggio open air, ci si addormenta in un letto sul prato, si gusta una cena romantica in un antico castello o si scruta la volta celeste dall’osservatorio. Un letto sotto le stelle in Umbria Alberi secolari come pareti, un cielo di stelle come soffitto e il silenzio della ...

Viaggi & Turismo : dove ammirare il cielo e scorgere le stelle cadenti nella magica Notte di San Lorenzo : Sogni d’amore, desideri segreti, speranze riposte nel cuore, riuscendo a cogliere nel cielo la scia luminosa di una stella cadente si trattiene per un attimo il respiro, e il pensiero vola in un istante alla magia, al potere di trasformarli in realtà. La notte di San Lorenzo, e le limpide serate d’agosto in genere, ci avvicinano agli astri e al celebre sciame delle Perseidi, che ogni anno rinnova il suo appuntamento con noi. Ma dove recarsi per ...

Francia - una Notte magica nella grotta della Cocalière : ... le più famose al mondo Le grotte più belle e imperdibili d'Europa La grotta del Cavallone è la più alta d'Europa Grotte e caverne da visitare nel mondo

Attesa per la magica 'Notte dei Lettori' : ... alle 21.30 l'attore e regista Luigi Lo Cascio terrà un dialogo con Rita Maffei riguardo alla sua esperienza di lettore e un reading delle pagine degli spettacoli scritti come autore di teatro. La ...

Pino è - Notte magica nel segno dei bimbi : NAPOLI, 3 GIU - Il 'grande tributo' è arrivato, con 'Pino è' la musica italiana si ritroverà in una notte magica cantando insieme Pino Daniele nel segno dei bambini: giovedi 7 giugno, quello che è ...