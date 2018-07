M5S : Di Maio - auguri a Grillo - orgogliosi del sogno che ci hai regalato (2) : (AdnKronos) – “Con te -prosegue il post- c’è sempre stato Gianroberto, ma nelle piazze e nei video vedevamo sempre te. Eri tu che ti fermavi anche un’ora dopo i comizi e avevi una parola per tutti quelli che si avvicinavano a te anche solo per un abbraccio. Io ero uno di quelli che passavano di là, che ti ha sentito, che si è avvicinato e poi non se ne è più andato. Ora siamo milioni e siamo maledettamente orgogliosi del ...

M5S : Di Maio - auguri a Grillo - orgogliosi del sogno che ci hai regalato (3) : (AdnKronos) – “Non mi sorprenderebbe se un giorno ti facessi sparare da un razzo per andartene tra le stelle, anche solo per il gusto di andare a mettere la bandierina del Movimento sul suolo marziano con una diretta che sarebbe seguita da milioni di persone. Se hai attraversato lo Stretto potrai attraversare anche lo spazio? Per noi sei un eroe e gli eroi possono fare qualsiasi cosa, anche compiere 70 anni e diventare più giovani. ...

Ilva - c’è l’interpellanza urgente a Di Maio ma l’Aula sembra già in ferie. Banchi vuoti tra M5S - Lega - Pd e FI : L’Aula della Camera sembra già in ferie per l’estate. Solo una decina di deputati hanno partecipato alle interpellanze urgenti, in calendario venerdì 20 luglio: tra queste, era prevista anche la risposta del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul dossier delicato dell’Ilva, dopo le criticità fatte emergere dall’Anac. In Aula, però, il deserto o quasi. Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha ...

NOMINE CDP E RAI - TENSIONI DI MAIO-SALVINI CON TRIA/ Stallo Governo Lega-M5S - il nodo ’establishment’ : Conte annulla vertice su NOMINE Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-TRIA impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:05:00 GMT)

CRAXI - LEGA - M5S/ Salvini e Di Maio devono tutto al leader Psi : le prove : Il memoriale di CRAXI su Tangentopoli è stato taciuto dalla grande stampa. Doveva costituire la base per una commissione di inchiesta sul '92. E ora ci sono gli "onesti". GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 06:02:00 GMT)MAGISTRATI (E M5S)/ Davigo e Bonafede, manette e intercettazioni per tutti, di G. Da RoldFONDI DELLA LEGA/ Salvini paga il prezzo degli "amici" in toga di M5s, di G. Da Rold

ASSIA MONTANINO - L'AMICA DI DI MAIO ASSUNTA AL MINISTERO/ Nicodemo (Pd) difende il capo M5S : Di MAIO assume l’amica a 70mila euro all’anno. ASSIA MONTANINO nuovo segretario particolare del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, e scoppia la polemica(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:38:00 GMT)

DECRETO DIGNITÀ - DI MAIO CONTRO CONFINDUSTRIA/ M5S - anche Fraccaro all'attacco : “Agisce come lobby” : DECRETO DIGNITÀ, CONFINDUSTRIA: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Di Maio e le polemiche per la nomina di una 26enne a capo della segreteria. M5S : ‘Lei anche al Mise - con unico stipendio’ : “La dottoressa Assia Montanino l’ho conosciuta 5 anni fa. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria”. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio non ci sta e risponde così, in un post su Facebook, a un articolo pubblicato su Il Giornale nel quale si parla di “un balzo di carriera impressionante per la giovanissima napoletana di cui non c’è traccia negli archivi della Pubblica amministrazione”, ma che ...

DECRETO DIGNITÀ - DI MAIO : “CONFINDUSTRIA INAFFIDABILE”/ M5S : “Terrorismo psicologico - attacchi inaccettabili” : DECRETO DIGNITÀ, Confindustria: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Boeri-M5S - mercoledì lo showdown in Commissione. Per Di Maio la questione non è ancora chiusa : Lo showdown andrà in scena mercoledì mattina. Quando Tito Boeri è stato convocato al cospetto della commissione Finanze della Camera, per essere sentito in merito al decreto Dignità. Un redde rationem che si preannuncia esplosivo, le cui schegge impazzite potrebbero non essere attutite dagli spessi arazzi delle stanze di Montecitorio. Perché nelle intenzioni di quello che si trasformerà in un ...

BOERI - M5S CONTRO SU DL DIGNITÀ : DI MAIO "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "Polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:14:00 GMT)

Lega e M5S - il sondaggio clamoroso di Enrico Mentana : Salvini e Di Maio - plebiscito bulgaro : Italia? No, Bulgaria. Lega e M5s continuano la loro irresistibile ascesa nei sondaggi a 4 mesi dalle elezioni e a un mese e mezzo dalla nascita del governo. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per il ...

Boeri - M5S contro/ Di Maio - "Via da Inps? Valuteremo' : Dl Dignità inizia iter parlamentare - pronti emendamenti : Di Maio-Salvini-Tria contro Boeri: 'dimettiti'. Presidente Inps, 'virgolettati Corriere non sono miei, fake news', la replica sul decreto Dignità.

Boeri - M5S contro/ Di Maio - “Via da Inps? Valuteremo" : Dl Dignità inizia iter parlamentare - pronti emendamenti : Decreto Dignità, Di Maio e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:24:00 GMT)