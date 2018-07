Brasile | rissa tra tifosi e giocatori all' aeroporto di Bahia

Wags… Mondiali! Larissa Pereira - l’avvenente tifosa del Brasile è la moglie di Firmino [GALLERY] : Larissa Pereira è la prima fan di suo marito, il calciatore del Brasile attualmente impegnato ai Mondiali di Russia 2018, Roberto Firmino Bellissima, con curve mozzafiato e brasiliana proprio come lui: è Larissa Pereira moglie di Roberto Firmino . Il calciatore è protagonista in questi giorni dei Mondiali di Russia 2018 con il suo Brasile , ma può contare sul supporto della sua famiglia anche in terra straniera. La bellissima compagna 26enne ...

Brasile-Serbia finisce in… rissa! Le FOTO dello scontro tra tifosi [GALLERY] : Lo scontro tra i tifosi di Brasile e Serbia dopo l’ultima partita del Girone E dei Mondiali di Russia 2018 allo Spartak Stadium Brasile-Serbia finisce sul risultato di 2-o per i verdeoro e permette il passaggio del turno alla Nazionale di Neymar. Lo stesso non si può dire per la squadra di Mladen Krstajic, che dopo aver sperato in un risultato favorevole al passaggio del turno, deve incassare un’amara sconfitta, che la condanna ad ...