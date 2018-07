Programma completo dell’Home Festival di Treviso | al via il 29 agosto | anche Ermal Meta

Italia-Portogallo - Europei Under 19 calcio : orario d'inizio e come vederla in tv. Il Programma completo : La partita sarà trasmessa alle ore 19 italiane in diretta tv su Rai Sport ed in streaming sulla piattaforma Rai Play . Sarà possibile inoltre seguire la partita su OASport con la DIRETTA LIVE ...

Italia-Portogallo - Europei Under 19 calcio : orario d’inizio e come vederla in tv. Il Programma completo : La nazionale italiana di calcio Under 19 affronterà nella seconda giornata degli Europei di categoria il Portogallo, in una partita cruciale per le sorti del gruppo A. Gli azzurri, con un risultato positivo, possono ipotecare la qualificazione alle semifinali e al Mondiale Under 20 che si disputerà nel 2019 in Polonia. L’Italia si garantirebbe un posto tra le prime due del girone con due pareggi contro Portogallo e Norvegia, ma non sarà ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Scatteranno mercoledì 1 e si concluderanno domenica 12 agosto gli Europei di Tiro a volo: ad ospitarli sarà la cittadina austriaca di Leobersdorf. Primi giorni di gare dedicate al trap, poi sarà la volta del double trap, ormai uscito dal Programma olimpico, infine gli ultimi giorni di gare saranno dedicati allo skeet. In contemporanea le competizioni della categoria senior e quelle della categoria junior. Non è prevista al momento copertura ...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Germania. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il Programma completo : Tre vittorie nelle prime tre partite. L’Italia procede spedita verso i quarti di finale degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Ma la partenza a razzo non basta ad assicurarsi la prima posizione in classifica. Gli azzurri, infatti, sono attesi da un duplice confronto che deciderà le sorti dei ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti in vista della fase ad eliminazione diretta. Oggi, mercoledì 18 luglio, l’Italia ...

British Open 2018 : gli orari e come vederlo in tv. Il Programma completo : Sul leggendario par 71 del Carnoustie Golf Links andrà in scena il British Open 2018, terzo Major stagionale che si svolgerà tra giovedì 19 e domenica 22 luglio. I migliori interpreti mondiali del golf si sfideranno per la conquista di un torneo dello Slam ricco di storia, che consacrerà il vincitore alla gloria eterna. Gli statunitensi Dustin Johnson e Patrick Reed sembrano un gradino avanti al resto del gruppo, che annovera tra gli altri anche ...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Olanda. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il Programma completo : Italia a caccia di un magico tris nel match contro l’Olanda, terza partita degli azzurri nel gruppo B degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. I ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti scenderanno in campo domani, martedì 17 luglio, per dar seguito alla striscia positiva avviata contro Belgio e Inghilterra e per tener testa ai padroni di casa spagnoli nella rincorsa al primato nel girone, fondamentale per godere di ...

Rugby a 7 - Mondiali San Francisco 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si disputeranno a San Francisco nel fine settimana i Mondiali di Rugby a 7: nella città statunitense le 24 migliori selezioni al mondo tra gli uomini e le migliori 16 tra le donne tenteranno l’assalto al titolo iridato. La competizione sarà, in entrambi i casi, un tabellone tennistico ad eliminazione diretta. calendario torneo maschile Venerdì 20 luglio Sedicesimi di finale (dalle 22.00 ora italiana) Kenya-Tonga Canada-Papua Nuova ...

Scherma - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : ... diretta: dalle 10.00 alle 14.25 Venerdì 27 Luglio , Sciabola femminile squadra - Fioretto maschile squadra, diretta: dalle 10.00 alle 14.40 OA Sport offrirà la diretta scritta della rassegna iridata ...

Scherma - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Da giovedì 19 Luglio a venerdì 27 Luglio si terranno a Wuxi i Mondiali 2018 di Scherma. Questo il Programma delle gare Giovedì 19 Luglio Dalle 3.00: Spada femminile individuale (fase preliminare) Dalle 5.10: Sciabola maschile individuale (fase preliminare) Venerdì 20 Luglio Dalle 2.30: Fioretto femminile individuale (fase preliminare) Dalle 4.40: Spada maschile individuale (fase preliminare) Sabato 21 Luglio Dalle 2.30: Sciabola femminile ...

Pentathlon - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Una settimana completa dedicata allo sport del soldato: si terranno a Székesfehérvár, in Ungheria, gli Europei senior di Pentathlon moderno. Dal 17 al 23 luglio dodici azzurri cercheranno la gloria nelle sette gare in Programma. Sei di loro prenderanno parte soltanto alla prova individuale, due sia alla prova individuale che alla staffetta mista, e quattro soltanto alle staffette, maschile e femminile. Sarà proprio la staffetta femminile ad ...

Italia-Finlandia - Europei Under 19 calcio : orario d’inizio e come vederla in tv. Il Programma completo : Comincia quest’oggi il cammino della nazionale Under 19 dell’Italia ai campionati d’Europa Under 19. Quest’anno la manifestazione si svolge in Finlandia ed è smistata tra due località, Seinäjoki e Vassa. Le due città, che contano circa 58.000 abitanti l’una e circa 66.000 l’altra, si trovano entrambe nel sud del Paese e distano appena un’ora di automobile l’una dall’altra. Gli azzurrini ...

MotoGP - GP Germania 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il Programma completo : Oggi domenica 15 luglio si disputa il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Si corre sul circuito del Sachsenring, forse per l’ultima volta: la gara si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, i piloti vogliono chiudere al meglio la prima parte di stagione e godersi al meglio le vacanze prima di rilanciarsi verso la seconda parte dell’anno. Tutti vogliono salire sul podio e provare a vincere la corsa ma ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Grecia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il Programma completo : 21-2 ad Israele, una vera e propria formalità. Torna in acqua il Setterosa agli Europei 2018 di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona: un match subito fondamentale per le azzurre che sfidano la Grecia. Stasera, alle 20.30, appuntamento alla Piccornell per una partita davvero importante per le ragazze guidate da Fabio Conti. Andiamo a scoprire il programma completo e come seguire in tv l’incontro. Seconda giornata Domenica 15 ...

Estate spezzina - si parte. Il Programma completo : A coronamento degli spettacoli musicali è stato inoltre inserito un evento-performance che li riunisce e li connette alla storia della città: si tratta di "Sono passati di qua", uno spettacolo di ...