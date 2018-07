Palermo nuovo ad di Cassa depositi e prestiti

Palermo nuovo ad : Roma, 20 lug., askanews, - E' Fabrizio Palermo il nuovo ad di Cassa depositi e prestiti. Secondo quanto si apprende, è questo il nome sul quale è stato raggiunto un accordo durante il vertice di ...

Cdp - Fabrizio Palermo è il nuovo ad : 14.56 E' stato raggiunto l'accordo tra il premier Conte, i ministri Tria e Di Maio e il sottosegretario Giorgetti sul nome di Fabrizio Palermo come amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti. Lo riferiscono fonti di governo. Palermo è l'attuale direttore finanziario di Cdp. nuovo direttore generale del Tesoro sarebbe Alessandro Rivera. L'intesa è stata raggiunta in un vertice convocato in tarda mattinata, dopo che era saltato quello ...

Cassa Depositi e prestiti - nuovo vertice a palazzo Chigi : “Intesa sul nome di Fabrizio Palermo” : Il premier Giuseppe Conte e i ministri Tria e Di Maio, insieme al Sottosegretario Giorgetti hanno raggiunto l’intesa sul nome di Fabrizio Palermo, attuale direttore finanziario di Cdp, come amministratore delegato dell’Istituto. La nomina è trapelata da via XX Settembre, ma non sarà comunicata ufficialmente fino al 24 luglio, quando si riunirà l’assemblea di Cassa Depositi e prestiti. Si chiude così la contesa tutta interna al governo per ...

Palermo : l’ex assessore regionale al Bilancio Cimino nuovo Presidente Amat : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sta procedendo alla nomina dei vertici delle aziende partecipate, di cui il Comune di Palermo è socio unico o di maggioranza. “Nella scelta degli amministratori unici – afferma il sindaco – ho voluto attenermi a quei criteri di professionalità, competenza ed esperienza che sono indispensabili nella gestione di aziende pubbliche, proprio perché il ...

Palermo - Rino Cascio è il nuovo capo della redazione Rai in Sicilia : Cambio al vertice della testata giornalistica della Rai in Sicilia. Rino Cascio è stato nominato dal direttore generale, Mario Orfeo, capo della redazione Siciliana. Prende il posto di Roberto Gueli ...

TERREMOTO OGGI A Palermo/ Ingv - ultime scosse : nuovo sisma M 3.0 a Polizzi Generosa : TERREMOTO OGGI a PALERMO, M 3.7 ultime scosse Ingv: sisma a Polizzi Generosa. Questa mattina, poco dopo le ore 9:00, è tornata a tremare la terra nel palermitano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:24:00 GMT)

Palermo : presentato il nuovo modello di Recapito di Poste Italiane : AnciSicilia: “Apprezziamo la scelta di migliorare il servizio, anche nei piccoli centri, mantenendo invariato il numero di posti di lavoro”

