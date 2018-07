Liam chiede al fratello di riunire gli Oasis | Noel ti perdono Offro io da

huffingtonpost

(Di venerdì 20 luglio 2018) È tempo di tornare insieme.Gallagher, voce deglie da sempre in conflitto con il, ha inviato un messaggio proprio a quest'ultimo, "pregandolo" dila band: "Tiadesso, facciamo tornare insieme i BIG O (gli, ndr)". La dichiarazione, riportata in un tweet, ha lasciato stupiti giornalisti e fan, dato il rapporto burrascoso tra i due e gli insulti che i fratelli si sono scambiati a vicenda negli anni.Earth tolisten up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x —Gallagher (@gallagher) 19 luglio 2018Che la volontà dinasconda qualcos'altro? È lo stesso cantante a puntualizzare: "Non sono disperato, penso semplicemente che sia una cosa ...