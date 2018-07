L' Europa ha aperto alla richiesta italiana di rivedere la missione Sophia

Energia : aperto in Emilia il primo impianto biogas bi-stadio in Europa : È stato realizzato in Italia il primo impianto a biogas bi-stadio europeo che sfrutta la digestione anaerobica per produrre Energia. Lo ha costruito biogas Italia a Soliera (Modena) grazie all’impiego di una tecnologia brevettata da ENEA e CREA, che consente di produrre il 20% in più di Energia rispetto alle strutture “tradizionali”. “Nell’impianto bi-stadio, le prime fasi del processo (idrolisi e acidogenesi) vengono separate dalle restanti ...