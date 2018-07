Inps : M5S - Boeri non tecnico ma politico - si dimetta : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Boeri è stato votato da qualcuno? Le parole usate ieri dal presidente dell’Inps in commissione lavoro sul Dl Dignità tradiscono un atteggiamento politico, non tecnico. Con toni fuori luogo. Un’entrata a gamba tesa che ha contribuito ad una escalation sinceramente inaccettabile, mentre il Parlamento si appresta a discutere un provvedimento atteso da tempo, e pensato per aiutare tutti ...

"Atteggiamento da politico - non da tecnico". M5S chiede le dimissioni di Boeri da presidente dell'Inps : "Boeri è stato votato da qualcuno? Le parole usate ieri dal presidente dell'Inps in commissione lavoro sul Dl Dignità tradiscono un atteggiamento politico, non tecnico. Con toni fuori luogo. Un'entrata a gamba tesa che ha contribuito ad una escalation sinceramente inaccettabile, mentre il Parlamento si appresta a discutere un provvedimento atteso da tempo, e pensato per aiutare tutti coloro che hanno sofferto di più questi ...

Dl dignità : M5S - stime Inps non considerano investimenti e ordinativi : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Le stime dell’Inps sui possibili inoccupati a causa del Dl dignità di cui sta parlando Boeri in questi giorni non tengono in nessuna considerazione il livello degli ordinativi delle imprese e il livello degli investimenti. Assomigliano quindi più a delle previsioni arbitrarie che non dicono nulla sulla domanda di lavoro che ci sarà tra dieci anni”. Così in una nota i portavoce del Movimento ...

BOERI - M5S CONTRO SU DL DIGNITÀ : DI MAIO "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "Polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:14:00 GMT)

Boeri dall’idillio con il M5S allo scontro con Salvini : ecco il profilo del n.1 dell’Inps : C'eravamo tanto amati. Quello tra il M5S e Tito Boeri è stato finora un rapporto quasi idilliaco. Nella scorsa legislatura più si deteriorava il rapporto tra il presidente dell'Inps e...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

