Boeri | M5S si accoda a Salvini | Fa il politico | deve dimettersi

Inps : M5S - Boeri non tecnico ma politico - si dimetta : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Boeri è stato votato da qualcuno? Le parole usate ieri dal presidente dell’Inps in commissione lavoro sul Dl Dignità tradiscono un atteggiamento politico, non tecnico. Con toni fuori luogo. Un’entrata a gamba tesa che ha contribuito ad una escalation sinceramente inaccettabile, mentre il Parlamento si appresta a discutere un provvedimento atteso da tempo, e pensato per aiutare tutti coloro che ...

Decreto dignità - M5S vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri : “Sue valutazioni politiche - non tecniche” : Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri: "Per il suo ruolo, Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, mentre le sue valutazioni al Dl dignità sono politiche, non tecniche: per quanto ci riguarda dovrebbe dimettersi", ha dichiarato il capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva.Continua a leggere

M5S all'attacco di Boeri : non è un tecnico ma un politico - si dimetta : Per il suo ruolo Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, invece di rilanciare previsioni arbitrarie e parziali sugli effetti del Decreto. Proprio ieri, i tecnici del Servizio ...

"Atteggiamento da politico - non da tecnico". M5S chiede le dimissioni di Boeri da presidente dell'Inps : "Boeri è stato votato da qualcuno? Le parole usate ieri dal presidente dell'Inps in commissione lavoro sul Dl Dignità tradiscono un atteggiamento politico, non tecnico. Con toni fuori luogo. Un'entrata a gamba tesa che ha contribuito ad una escalation sinceramente inaccettabile, mentre il Parlamento si appresta a discutere un provvedimento atteso da tempo, e pensato per aiutare tutti coloro che hanno sofferto di più questi ...

Boeri-M5s - mercoledì lo showdown in Commissione. Per Di Maio la questione non è ancora chiusa : Lo showdown andrà in scena mercoledì mattina. Quando Tito Boeri è stato convocato al cospetto della commissione Finanze della Camera, per essere sentito in merito al decreto Dignità. Un redde rationem che si preannuncia esplosivo, le cui schegge impazzite potrebbero non essere attutite dagli spessi arazzi delle stanze di Montecitorio. Perché nelle intenzioni di quello che si trasformerà in un ...

Boeri - M5s contro/ Di Maio - "Via da Inps? Valuteremo' : Dl Dignità inizia iter parlamentare - pronti emendamenti : Di Maio-Salvini-Tria contro Boeri: 'dimettiti'. Presidente Inps, 'virgolettati Corriere non sono miei, fake news', la replica sul decreto Dignità.

Boeri dall’idillio con il M5S allo scontro con Salvini : ecco il profilo del n.1 dell’Inps : C'eravamo tanto amati. Quello tra il M5S e Tito Boeri è stato finora un rapporto quasi idilliaco. Nella scorsa legislatura più si deteriorava il rapporto tra il presidente dell'Inps e...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

