Xylella | Agrinsieme Puglia | pieno sostegno all’azione del Governo

meteoweb.eu

: AGRINSIEME PUGLIA: XYLELLA, PIENO SOSTEGNO ALL’AZIONE DEL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DI UN PIANO CONDIVISO - Agapuglia : AGRINSIEME PUGLIA: XYLELLA, PIENO SOSTEGNO ALL’AZIONE DEL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DI UN PIANO CONDIVISO - Mipaaf : RT @agrinsieme: #Puglia: #xylella, pieno sostegno all’azione del Governo per la definizione di un piano condiviso; bene parole Ministro #Ce… - Cia_Agricoltura : RT @agrinsieme: #Puglia: #xylella, pieno sostegno all’azione del Governo per la definizione di un piano condiviso; bene parole Ministro #Ce… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Una regia che coordini tutte le istituzioni per poter garantire da subito i provvedimenti necessari a far ripartire l’economia olivicola non solo salentina ma dell’interache rappresenta il 50% della produzione nazionale”. E’ quanto ha sollecitato al ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio, nel corso della sua visita nelle province di Brindisi e Lecce colpite dalla, il coordinamento regionale delle aziende e cooperative pugliesi di Cia, ConfAgricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative settore agroalimentare i cui rappresentanti hanno partecipato all’incontro in prefettura a Lecce con il ministro. Lo rende noto un comunicato.condivide le parole del ministro quando afferma che “si deve intervenire e non ci si può tirare indietro” e quando spiega di voler puntare sul reimpianto ...