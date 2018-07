Va a lavoro e si dimentica il figlio nell’auto per 8 ore : il bimbo muore - fuori c’erano 33° : Va a lavoro e si dimentica il figlio nell’auto per 8 ore: il bimbo muore, fuori c’erano 33° La tragedia è avvenuta a Pembroke Pines, in Florida: si tratta del 24esimo bimbo a perdere la vita negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno in una vettura lasciata sotto il sole. La polizia non avrebbe preso alcun provvedimento […] L'articolo Va a lavoro e si dimentica il figlio nell’auto per 8 ore: il bimbo muore, fuori c’erano 33° ...

Mamma dimentica la figlia di 21 mesi in auto : quando esce dal lavoro la trova morta : Una Mamma dell'Oregon è stata accusata di omicidio colposo dopo aver lasciato la figlioletta in auto per ore e aver così causato la morte della bambina. La donna era convinta di aver portato, come ogni mattina, sua figlia all’asilo.Continua a leggere

Incidenti sul lavoro - l'ennesima giornata da dimenticare : un morto e due feriti : L'emergenza è reale, il rischio alto. Anche oggi, purtroppo, si allunga la dolorosa lista degli Incidenti sul lavoro, con un bilancio tragico. Istrana, Erbusco, Luson. Tre nuovi casi, con una vittima e...

PISA - BIMBA MORTA IN AUTO/ Padre la dimentica nel parcheggio del lavoro : uccisa forse dalle alte temperature : PISA, Padre va al lavoro e dimentica figlia di un anno in AUTO: per la piccola non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato solo nel pomeriggio di oggi dopo svariate ore.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:20:00 GMT)

