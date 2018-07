Testamento biologico | in vigore da sei mesi ma al Comune di Roma nessuno sa nulla

Avola - sì al registro per il Testamento biologico : Sì” al registro per il testamento biologico. La Giunta comunale di Avola ha detto “sì” al registro per il testamento biologico.

Testamento biologico - chi garantisce il rispetto delle volontà in caso di non autosufficienza : L'Italia ha vissuto, negli ultimi tempi, un aumento esponenziale dell'aspettativa di vita che, pur essendo un dato positivo, ha avuto come conseguenza il considerevole aumento di persone 'diversamente ...

SENISE : Firma convezione tra la Provincia di Potenza ed il Comune di Senise per raccolta dati Testamento biologico :