Spagna | Luis Enrique si presenta da ct | ' Nessuna rivoluzione | sono ottimista'

Spagna - il Ct Luis Enrique : 'Sono entusiasta e motivato' : ...Mondiale in Russia arrivata con Hierro in panchina e 'figlia' anche del caos generato dall'allontanamento dell'ormai ex Ct spagnolo Julen Lopetegui a pochi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo. ...

Stop al tiki taka : la rivoluzione di Luis Enrique - l'uomo giusto per la Spagna : Reduce da un anno sabbatico passato a girare il mondo, riflettere sulle opportunità di carriera, era stato accostato al Chelsea e all'Arsenal, e rifiutarle, forzare i tempi in quello che è il suo ...

Spagna - Luis Enrique è il nuovo Ct della nazionale : Molina diventa Ds al posto di Hierro : Tre titoli in fila. Tre delusioni in fila. Campioni d'Europa nel 2008 e nel 2012, a spese dell'Italia in finale. Campioni del mondo nel 2010. In ciclo magico, straordinario. Il calcio del tiqui-taca. ...

