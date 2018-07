Rischio malattie cardiovascolari e metaboliche | formaggi | salumi e olio nel mirino di ONU

Studio ‘assolve’ lo zucchero su Rischio diabete e malattie del cuore : Nessuna ‘relazione pericolosa’ diretta tra lo zucchero, il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari. E’ quanto emerge da uno Studio epidemiologico americano, pubblicato sull’American Journal of Epidemiology, basato sulla ricerca, durata 16 anni, dei biomarcatori dello zucchero nelle urine di oltre 80.000 donne. La ricerca è stata condotta da un gruppo di ricerca statunitense appartenente a diversi Istituti e ...

Salute : il piercing alla lingua potrebbe aumentare il Rischio di malattie dei denti : Due ricerche presentate al meeting della European Federation of Periodontology, concluso ad Amsterdam, hanno rilevato che i piercing sulla lingua potrebbero aumentare il rischio di malattie dei denti, come ad esempio la periodontite (l’infiammazione dei tessuti della bocca). Sono stati studiati 18 pazienti con il piercing alla lingua o alle labbra: i ricercatori dell’università di Basilea hanno scoperto che 14 persone con quello alla ...

Il matrimonio salva il cuore : vedovi - separati e single a Rischio malattie cardiovascolari : Una ricerca pubblicata su “Heart“, condotta da Mamas Mamas del Cardiovascular Research Group presso la Keele University, ha rilevato che il matrimonio potrebbe proteggere dal rischio di malattie cardiovascolari: secondo i ricercatori, single, vedovi e divorziati incorrerebbero in rischio maggiore di soffrire di tali patologie. Lo studio ha analizzato dati relativi a oltre 2 milioni di persone in diversi Paesi del mondo, raccolti in ...

Camminare rapidamente allunga la vita/ Studio spiega come ridurrebbe il Rischio di malattie cardiovascolari : Camminare rapidamente allunga la vita, uno Studio che arriva da Sidney spiega come ridurrebbe il rischio di malattie cardiovascolari e consiglia di evtiare la vita sedentaria.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Malattie cardiovascolari : un uovo al giorno riduce il Rischio : Altro che nemico del colesterolo! Un uovo al giorno aiuta a ridurre il rischio di Malattie cardiovascolari. A svelarlo una ricerca scientifica compiuta da un team di esperti del Centro di Scienze Sanitarie dell’Università di Pechino e di Oxford, secondo cui seguendo una dieta a base di uova si può ridurre del 12% il rischio di ictus, Malattie cardiache e infarti. Gli studiosi hanno analizzato le abitudini alimentari di ben 400 mila persone, con ...

Emergenza topi - il sindaco all'Asl : Rischio malattie - subito interventi : Un intervento straordinario e un potenziamento delle attività che vengono normalmente programmate in questo periodo per provare a dare una risposta concreta ed efficace all?Emergenza...

Le malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie aumentano il Rischio di tumore : Le malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie aumentano il rischio di tumore. Reumatologi e oncologi stanno valutando l’aderenza agli screening dei pazienti e i casi in cui può essere somministrata l’immunoterapia C’è un filo che lega malattie reumatiche e neoplastiche, lo si è ribadito ancora una volta durante i lavori del XXI Congresso Nazionale del Collegio Reumatologi Italiani (CReI) conclusosi il 12 maggio, e che ha messo a confronto ...