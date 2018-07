Partiva Iva | minimi esclusi dall' obbligo di fatturazione elettronica

Milano - condanna definitiva a 6 anni per due poliziotti : “SPartivano con banda di nomadi il bottino dei furti in stazione” : Dovranno scontare 6 anni i due ormai ex poliziotti finiti agli arresti domiciliari nel dicembre 2015 con l’accusa di aver spartito con una banda di nomadi il bottino di una serie di furti ai danni di passeggeri alla stazione Centrale di Milano. Il verdetto della Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, lo scorso novembre, aveva portato le pene da 7 a 6 anni riqualificando il reato di concussione in induzione ...