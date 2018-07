Olimpiadi Milano 2026 - il Comune dice sì alla candidatura : Olimpiadi Milano 2026, il Comune dice sì alla candidatura Dopo Torino anche il capoluogo lombardo approva la delibera con 36 voti a favore e 2 astenuti. Il sindaco Sala: "Governo e Coni decidano in fretta. Nessuna spesa graverà sul bilancio del Comune". Appendino ha detto "no" ai Giochi ...

Olimpiadi : Antonio Rossi al Coni per sostenere candidatura Milano : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Antonio Rossi, ex campione olimpico di canoa, oggi sottosegretario alla Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, è volato a Roma, al fianco dell’assessore del Comune di Milano allo Sport Roberta Guaineri, per prendere parte alla riunione convocata dal Coni per fare il punto sulle candidature olimpiche in vista dei Giochi invernali del 2026. “Una presenza, la mia -spiega Rossi- che ...

Milano candidata per le Olimpiadi invernali 2026 : La Giunta Sala ha approvato la proposta di delibera di presentazione della candidatura di Milano a ospitare i Giochi olimpici

Olimpiadi invernali a Milano : il Coni convoca il Comune per una analisi tecnica - e pensa a una decisione finale per il 1 agosto : Una lettera del presidente Malagò per accelerare le procedure di una analisi tecnica del "dossier Milano"

Cortina - Milano Torino? Per Olimpiadi in Italia decide comitato ad hoc : Il Consiglio Nazionale del Coni ha deciso all'unanimità di proporre la candidatura di una delle città Italiane, per le Olimpiadi invernali del 2026.Ancora nessuna decisione sul nome della città da candidate, che verrà valutato nella prossima riunione del Consiglio Nazionale, dopo che un'apposita commissione avrà esaminato tutti i documenti e formulando una relazione. La riunione si terrà il primo agosto o, se la commissione dovesse avere bisogno ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il Coni deciderà la candidata a settembre. Malagò spera in un’alleanza tra Milano e Torino : Quale sarà la candidata italiana ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026? Il Coni prende tempo, si deciderà dopo l’estate. Per Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, il tempo servirà a tentare di unificare le candidature di Milano e Torino, almeno stando a quanto riportato dall’edizione torinese de “La Repubblica“. Verrà anche composta una commissione che passerà al vaglio le candidature (c’è anche ...

Olimpiadi : Confcommercio veneto - Torino le ha avute - Milano l'Expo - ora tocca a Cortina : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - “Torino le ha già ospitate nel 2006, Milano ha avuto l’Expo, ora tocca alle Dolomiti”. Il presidente di Confcommercio veneto (50mila imprese rappresentate), Massimo Zanon, sostiene la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. "I numeri per aggiudicarsi q

Olimpiadi 2026 : Milano outsider - ma può battere Torino e Cortina : E lo sport? Le gare di sci saranno in Valtellina, nella già rodatissima Bormio, sede di Coppa del mondo e più volte dei Mondiali di sci alpino, ma anche a Santa Caterina Valfurva e a Livigno. ...

Olimpiadi 2026/ Il Governo lascia la decisione al Coni : è sfida tra Milano - Torino e Cortina : Le OLIMPIADI invernali del 2026 potrebbero svolgersi in Italia. In corsa ci sono Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino. La decisione finale spetterà al Coni(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - il governo evita lo scontro e lascia la decisione al Coni : si rafforza Milano : Olimpiadi low cost. È questa l’indicazione del governo al Coni, il comitato olimpico, per la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Un sostanziale via libera per i vertici dello sport italiano cui tocca ora la decisione: martedì il Coni riunisce la giunta esecutiva ed è possibile che arrivi una prima indicazione anche se un ri...

