L' accusa a Mentana | Ha dato del cogl a un cronista

ilgiornale

: RT @CesareSacchetti: Mentana al @TgLa7 ' ad accusare Assad di essere responsabile dell'attacco chimico a Duma ci sono Gran Bretagna, USA e… - gioart79 : RT @CesareSacchetti: Mentana al @TgLa7 ' ad accusare Assad di essere responsabile dell'attacco chimico a Duma ci sono Gran Bretagna, USA e… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Una polemica a margine dell'incontro che ha segnato la "nascita" del nuovo quotidiano online di Enrico. E a sollevare la polemica è il direttore dell'Agenzia Dire, Nico Perrone. Il quale in un articolo ha rivelato quello che sarebbe successo durante la presentazione al Campus Party di Milano.L'articolo di Perrone è duro nei confronti del direttore del tg di La7. "Il giornalista - scrive Perrone - aveva assunto le sembianze di un guru che istruiva i discepoli su come dovrà cambiare l"informazione, il mestiere del". Ma a motivare l'intervento del direttore dell'Agenzia Dire è quanto successo durante l'incontro.Perrone scrive che gli ascoltatori erano in una "sorta di trance collettiva, che non si poteva interrompere". Tanto che quando "il semplice (e giovane)dell"agenzia Dire ha riportato tutti alla banalità del quotidiano chiedendo: il giornale lo finanzierà il ...