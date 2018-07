Inter | Spalletti | ' Dalbert deve crederci Nainggolan? Si è infortunato perché'

Inter - Spalletti : "Sconfitta meritata. Noi poco brillanti" : Più ombre che luci per l'Inter, alla seconda uscita stagionale. Luciano Spalletti ha così commentato la sconfitta dei nerazzurri a Sion , 2-0 , : "I nostri avversari hanno vinto meritatamente, si è ...

Inter - brutta sconfitta col Sion. Spalletti : 'Loro più avanti - noi in difficoltà' : Arriva alla seconda gara della pre-season la prima sconfitta della stagione dell'Inter, che in Svizzera si ferma bruscamente contro il Sion. 2-0 per la squadra di Jacobacci , settimana prossima ...

Inter - Spalletti : "Troppo evidente la differenza di condizione col Sion" : Il tecnico nerazzurro: "I nostri avversari hanno vinto meritatamente, si è visto subito che andavano più forte di noi"

Inter - affaticamento muscolare per Nainggolan. Spalletti lo sostituisce : Dalla Svizzera arriva una notizia che non fa piacere ai tifosi dell'Inter. Durante la seconda amichevole stagionale dei nerazzurri , dopo la vittoria di Cornaredo contro il Lugano per 0-3, , quella ...

Inter - pronto il rinnovo di Spalletti : Secondo quanto riferito da Premium Sport l' Inter a Nanchino, durante il summit previsto tra la proprietà e i dirigenti Gardini e Ausilio , si parlerà del rinnovo di Luciano Spalletti . Il tecnico potrebbe prolungare fino al 2021.

Inter - Spalletti : “prepariamoci a stagione diversa” : “Dobbiamo andare avanti e prepararci a una stagione diversa da quelle passate negli ultimi anni da questa squadra e questa società”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così l’inizio della preparazione verso la prossima stagione della squadra nerazzurra, prima della partenza per Sion dove stasera Icardi e compagni sfideranno i padroni di casa (alle 18.30). “L’obiettivo è crescere ...

Diretta/ Inter Sion - streaming video e tv : i dubbi di Spalletti. Probabili formazioni e orario (amichevole) : Diretta Inter Sion, info streaming video e tv: Probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che i nerazzurri giocano mercoledì pomeriggio al Tourbillon(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:01:00 GMT)

Inter - Spalletti e il "patto" con i nuovi arrivati. Quella cena con il Ninja - poi... : Un modo per entrare subito in sintonia, far capire in quale mondo si è arrivati, conoscere la carta d'identità del giocatore ancor prima di verificarla sul campo. Con Nainggolan, poi, è andato ancora ...

VIDEO/ Inter-Lugano (0-3) : Spalletti soddisfatto. Highlights e gol della partita (amichevole) : VIDEO Lugano-Inter (0-3): Highlights e gol della partita, amichevole: i nerazzurri nella prima sgambata di stagione provano diverse cose, splende al debutto la stella Lautaro Martinez.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:49:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Lautaro con Icardi - si può. Niente prese in giro sul mercato. La frase sui campioni? Ho visto che...' : Lui ha detto 'uno che ha delle tensioni', è molto diverso da come mi avete detto , 'complessi', la parola scritta sul Corriere dello Sport ndr, '.

Lugano-Inter - Spalletti : 'Bene Lautaro - può giocare con Icardi. È stato un test vero' : Primo test stagionale per la nuova Inter di Luciano Spalletti, che ha affrontato e battuto il Lugano 3-0 con reti di Karamoh , 2, e Lautaro Martinez. Al termine del match, Luciano Spalletti ha ...

Inter-Lugano - Spalletti : "3-0 in una gara vera. Meglio del previsto..." : Luciano Spalletti contento della sua Inter. Il 3-0 al Lugano , nel primo test estivo, ha dato indicazioni positive, anche perché l'avversario, seppur di rango inferiore, era comunque un undici di ...

Paredes all'Inter/ Ultime notizie - il pupillo di Spalletti è l'alternativa a Dembelè : contatti con lo Zenit : Leandro Paredes all'Inter, l'argentino dello Zenit San Pietroburgo è l'alternativa a Mousa Dembelè: l'ex Roma è un pupillo di mister Luciano Spalletti(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Inter - Spalletti : “Nella scia dei più forti. Perisic come CR7” : Perisic come CR7- Luciano Spalletti, Intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per dare il via alla nuova stagione nerazzurra. Parole ad effetto, cariche di forte convinzione e fiducia nei propri mezzi. “NELLA scia DEI PIU’ FORTI” Spalletti ha sottolineato: “Non mi domando se potremo far bene ma perché non dovremmo far bene. Dovremo essere […] L'articolo Inter, Spalletti: “Nella scia dei più ...