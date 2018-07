Softball | Europei U19 2018 | l’Italia inizia la seconda fase con una vittoria sulla

oasport

(Di mercoledì 18 luglio 2018)con unaladegliU19 per l’Italia, che ha aperto battendo la Repubblica Ceca per 5-0. Un successo frutto di solidità sia in attacco che in difesa, con cui le azzurre hanno saputo resistere alletive delle arrembanti ceche, che qualche grattacapo lo hanno concesso. Due volte, infatti, le nostre avversarie hanno saputo riempire le basi ma in entrambi i casi l’Italia è stata perfetta nel disinnescare i pericoli. Merito di Alexia Lacatena, che in sette inning ha sì concesso otto valide, ma ha messo a segno altrettanti strikeout. Non era facile per l’Italia, contro una delle rivali più accreditate (insieme all’Olanda). Lo si è visto sin dalle prime battute, perché la partita è cominciata subito con un grado di intensità elevato. A scuotere il match e rompere l’equilibrio ci ha pensato Chiara Bassi, che in apertura di ...