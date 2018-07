Rapimenti e matrimoni in Sacrificio d’Amore | Silvia riverà la verità a Brando?

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Rapimenti e matrimoni in #SacrificiodAmore: Silvia riverà la verità a Brando? Anticipazioni 25 luglio - luciana_silvi63 : RT @OptiMagazine: Rapimenti e matrimoni in #SacrificiodAmore: Silvia riverà la verità a Brando? Anticipazioni 25 luglio - OptiMagazine : Rapimenti e matrimoni in #SacrificiodAmore: Silvia riverà la verità a Brando? Anticipazioni 25 luglio… - zazoomblog : Squadra Speciale Cobra 11 a caccia di fantasmi tra rapimenti e matrimoni: anticipazioni 16 luglio - #Squadra… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Confemato il ritorno did'Amore oggi, 18 luglio, e, salvo imprevisti anche per mercoledì prossimo, con importanti novità per la vita die dei suoi protagonisti.All'orizzonte ci sonoe tutto potrebbe cambiare per la vita del personaggio interprato da Francesco Arca. Il ritorno a casa si avvicina così come le nozze con la bella Lucrezia ma qualcuno continua a remare contro di loro e qualcosa potrebbe andare storto, toccherà arovinare tutto o a Livio?L'appuntamento cond'Amore è previsto per oggi, 18 luglio, con Lucrezia (Federica De Benedittis), ancora in sanatorio, pronta a confessare al padre Jacopo (Maurizio Trombini) e al fratello Livio (Alex Belli) di essere incinta di(Francesco Arca) ma che non potrà portare a termine la gravidanza per via delle cure che sta seguendo.Dopo un primo momento di panico, però, ...