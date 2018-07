Salvini dopo la denuncia di Open Arms : "La verità andrà in onda su una tv tedesca" : Quello che è accaduto "andrà in onda su una tv tedesca", è "un documentario in cui si vede che non c'era nessuno in mare. La guardia costiera libica è pagata per salvare le persone, non...

Open Arms : "Ci volevano mandare nella tana del lupo - perciò abbiamo detto no all'Italia" : Parla il comandante italiano della nave della ong. "Rabbia e dolore perché quelle morti dovevano essere evitate. Josephine è sotto shock, da quando l'abbiamo salvata ha detto solo: no Libia"

Palazzotto : da nave Open Arms niente da occultare : Roma – “Il governo italiano ha tutti gli strumenti per accertare cosa e’ successo in questo tratto di mare nella notte tra il 16 ed il 17 luglio. Noi non abbiamo niente da nascondere, perche’ Salvini non rende pubblici i tracciati delle motovedette libiche di quella notte? Perche’ non pubblica i tabulati delle comunicazioni tra IMRCC e la Guardia Costiera Libica del 16 luglio? Cosi’ vediamo chi ha qualcosa da ...

Il campione dell'Nba a bordo della nave Open Arms : I 'social' incoronano quasi all'unanimità come un 'eroe' Marc Gasol, il campione spagnolo della Nba che ha svelato con un tweet di far parte dell'equipaggio della nave dell'Ong spagnola Open Arms e di ...

Marc Gasol - il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms : Marc Gasol, il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms Il giocatore di basket Marc Gasol ha postato una foto su Twitter che lo ritrae mentre prende parte al salvataggio della donna soccorsa ieri dopo due giorni sola in mare. In un’intervista ha spiegato: “Scioccato dalla foto del piccolo Aylan […] L'articolo Marc Gasol, il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms proviene da NewsGo.

La Ong Open Arms si dirige verso la Spagna - Matteo Salvini : 'Hanno qualcosa da nascondere?' : La Ong Open Arms con a bordo Josephine, unica superstite del naufragio avvenuto in acque libiche, e i cadaveri di un'altra donna e di un bambino si sta dirigendo verso la Spagna . 'Anche se l'Italia ...

Open Arms verso la Spagna "dopo parole di Salvini" : La Ong ha deciso di non sbarcare in Italia la donna soccorsa martedì, unica sopravvissuta di un naufragio al largo delle coste della Libia

