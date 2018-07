Juventus | per Ronaldo niente tournèe negli Usa Dal 30 luglio si allena a Vinovo

Juventus scatenata : Godin - è quasi fatta. Poi 100 milioni per Paul Pogba : Altri nomi sul piatto per la Juventus . L'interesse della società è ricaduto questa volta su Diego Godin , difensore dell' Atletico Madrid . Il trentaduenne è legato alla squadra madrilena fino al ...

Juventus - ecco la nuova terza maglia : la divisa per la prossima stagione [FOTO] : 1/3 Foto Sito Juventus ...

Juventus - ecco la terza maglia per il 2018-2019 : divisa ecologica per Adidas : Fa il suo esordio oggi il third kit Juventus 2018/19: una maglia ecologica, quella presentata da Adidas per i bianconeri. L'articolo Juventus, ecco la terza maglia per il 2018-2019: divisa ecologica per Adidas è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formazione Juventus 2018-2019 : Allegri gongola per Ronaldo - ma ha dubbi sul centrocampo : Allegri sa che questa è la Juventus più forte possibile. Al solito stile bianconero fatto di programmazione, scelte consapevoli e vincenti si è aggiunta la capacita' economica di portare a Torino il calciatore più forte del mondo: Cristiano Ronaldo. Questo si traduce in una responsabilita' importante per la guida tecnica che dovra' trovare le condizioni per vincere il più possibile, cioè tutto. Si, perché arrivare da sette scudetti c ...

Juventus - Matuidi avverte Cristiano Ronaldo : “lui è super - ma il campione del mondo sono io” : Il centrocampista francese ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Ronaldo, mettendo però alcune cose in chiaro L’unico campione del mondo della nuova Juventus sarà Blaise Matuidi, protagonista della vittoria della Francia in Russia. Ivan Benedetto/LaPresse Il centrocampista bianconero dividerà lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo, ma sarà lui a doversi fregiare della possibilità di… dividerlo con un giocatore fresco di ...

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con contropartita alla Juventus per Higuain ed in panchina può arrivare Conte! : Il mercato del Milan non è ancora decollato ma in casa rossonera nelle ultime ore ha tenuto banco il futuro del club, i rossoneri sono passati in mano al fondo Elliott che adesso ha intenzione di attuare una vera e proprio rivoluzione. La prima riguarda il fronte allenatore, potrebbe essere silurato Gennaro Gattuso ed il sostituto ha un solo nome e cognome: Antonio Conte. --Il Milan alla ricerca di un attaccante, il preferito è Gonzalo Higuain ...

Paratici - l'uomo in più della Juventus. E per Ronaldo : TORINO - Fabio Paratici è uno dei, tanti, segreti della rinascita bianconera. Dalla gestione Andrea Agnelli , 2010 in avanti,, al fianco di Beppe Marotta , ha dato un contributo fondamentale a fare ...

Calciomercato Juventus – Pronta l’offerta del Psg per Alex Sandro - c’è già il sì del giocatore : le ultime : Il club parigino avrebbe Pronta la prima offerta da recapitare alla Juventus, che ha nel frattempo abbassato le pretese per il terzino brasiliano Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Alex Sandro, secondo quanto riferito da Tuttosport il club parigino ha già Pronta la prima offerta da recapitare al club bianconero che ha abbassato le proprie pretese a 45-50 milioni di euro. Niente Manchester United dunque per il brasiliano, non convinto ...

Champions League 2018-2019 - Juventus favorita? Le quote dei book-makers per le scommesse. Effetto Cristiano Ronaldo… : Effetto Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì. Dal suo sbarco in Italia la richiesta del popolo Juventino a CR7 è stata chiara: “Portaci la Champions League!“. La “Coppa dalle grandi orecchie” spesso sfuggita alla formazione di Torino anche a causa delle giocate dell’asso lusitano, pensando alla Finale di Cardiff dell’anno scorso oppure al quarto di finale di questa stagione con quello splendido gol in ...

CR7 alla Juventus? Merito del PD e della Tassa per i Paperoni : Cristiano Ronaldo, il più grande calciatore di tutti i tempi, passa dal Real Madrid alla Juventus. E' l'affare sportivo del secolo. Il giocatore sarà ricoperto d'oro: 60 milioni di euro lordi all'anno.

Calciomercato Juventus - via Higuain e Rugani per Gimenez : la pazza idea bianconera per la difesa : Gimenez potrebbe essere un’idea per la difesa della Juventus, l’uruguaiano potrebbe arrivare a Torino solo dopo due cessioni importanti La Juventus ha pensato all’attacco con la mossa di Calciomercato più importante della sua recente storia, grazie all’acquisto di Cristiano Ronaldo, ora però il club bianconero pensa anche alla difesa. Grazie alle cessioni celebri di Gonzalo Higuain (liberato dall’arrivo di ...

CR7 e la Champions : «Arrivo alla Juventus per lasciare il segno» : foto twitter.com/Juventusfc, Benvenuto Cristiano Ronaldo, perché ha scelto la Juventus? «È stata una decisione facile da prendere. Per me è una delle squadre migliori al mondo. Era da tempo che avevo deciso di venire alla Juventus. Compagni e amici mi hanno detto che era un club dove avrei potuto giocare. È un passo importante per la mia carriera. Arrivo in una ...

Cristiano Ronaldo gela il Real : «Non piangeranno per me. Volevo solo la Juventus» : TORINO - La Spagna digerisce a fatica il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Lui dal canto suo cancella i bianchi. ' Non credo che i madridisti stiano piangendo', titola ...