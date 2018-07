Grecia | c’è una bomba a orologeria pronta a esplodere nell’Egeo

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia e Turchia vincono i bronzi. Domani le finali per l’oro - c’è Italia-Spagna : A Tarragona (Spagna) si sono disputate le finali per il bronzo dei tornei di Volley validi per i Giochi del Mediterraneo , competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Domani si giocheranno le finali per l’oro: l’Italia maschile affronterà la Spagna, tra le donne sfida tra Grecia e Croazia. Tra gli uomini la Grecia ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sull’Egitto, sconfitto ...

Dieci politici del partito di centrodestra Nuova Democrazia sono accusati di aver ricevuto tangenti per tenere alti i prezzi di alcuni farmaci durante gli anni peggiori della crisi