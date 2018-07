Fallimenti | illeciti e penalizzazioni Rivoluzione nei campionati dalla Serie A alla

oasport

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Come è quasi abitudine, ogni estate è accompagnata da questa frase: “Il calcio italiano è nel caos“. Una spiacevole ripetitività dettata, probabilmente,necessità di ridurre le squadre professionistiche per evitare lo stucchevole spettacolo di questi giorni tra fideiussioni fittizie e conti in rosso.A InA tiene banco la situazione di Parma e Chievo. Il club di proprietà di Luca Campedelli è stato deferito al Tribunale federale nazionale per responsabilità diretta a causa di unadi operazioni di plusvalenze fittizie che avrebbero garantito almeno 20 milioni di euro. La Procura, in questo senso, parla di un periodo che va dal 2014 al 2017 e la richiesta è di 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2017-2018 e conseguente retrocessione inB (fonte Gazzetta dello Sport). Nel caso della compagine ducale, si parla di illecito sportivo ...