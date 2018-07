Da Roma a Barcellona Un viaggio a tappe fra le metropoli della letteratura

Manolas : 'Io - la Roma e quel calcio in cu.. di Totti. Farei la differenza anche al Barcellona' : Vieni a Roma quando sono fuori e capirai l'amore e il rispetto del mondo. Ti alleni l'estate? Ogni giorno, la squadra ci dà il programma. Non voglio fare di testa mia. Avevo un allenatore. Ora sto ...

Kluivert alla Roma / Terminate le visite mediche a Villa Stuart : per il futuro il papà sogna il Barcellona : Kluivert alla Roma, Calciomercato news: affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:14:00 GMT)