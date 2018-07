A Thomas tappa e primato

Tour de France 2018 - Thomas a La Rosiére : tappa e maglia gialla. Classifica stravolta : Geraint Thomas si aggiudica l'11esima tappa del Tour de France 2018, la Albertville-Rosière di 108 chilometri e conquista la maglia gialla. Seconda frazione alpina che fa chiarezza anche sulla ...

Tour : Thomas vince l'11/a tappa ed è la nuova maglia gialla : Geraint Thomas ha vinto l'11/a tappa del 105/o Tour de France di ciclismo, da Albertville a La Rosière 1850, lunga 108,5 chilometri. Il britannico è la nuova maglia gialla della corsa a tappe francese.

Tour de France 2018 - risultato 11ma tappa : Sky padrona - vittoria e Maglia Gialla per Thomas - Froome stacca tutti. Nibali fatica - ma si difende : Ci si aspettava lo spettacolo ed è arrivato alla grande nella seconda tappa alpina del Tour de France 2018. L’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo, è stata un concentrato di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla fine un vero e proprio dominio per il Team Sky che porta dalla sua parte la Grande Boucle: Geraint Thomas trionfa, cogliendo il colpo doppio e andando a vestire anche la Maglia ...

Tour de France - si prende tutto Geraint Thomas : il britannico vince l’11ª tappa e si veste di giallo : Grazie ad uno splendido attacco arrivato negli ultimi metri, Geraint Thomas vince l’undicesima tappa e si prende la maglia gialla Diciannovesima vittoria in carriera per Geraint Thomas, il ciclista del Team Sky trionfa nell’undicesima tappa del Tour de France e si prende la maglia gialla, sfilandola a Greg Van Avermaet. Uno scatto pazzesco quello del britannico, abile a mangiarsi Nieve in un solo boccone e a guadagnare secondi ...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : vince Geraint Thomas! (11^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2018 / Van Avermaet conserva la maglia gialla : sale Geraint Thomas! (6^ tappa)

Ciclismo - Giro del Delfinato trionfa Thomas - ultima tappa ad Adam Yates : SAINT GERVAIS , FRANCIA, - Geraint Thomas ha vinto il Giro del Delfinato. Il corridore del team Sky ha resistito agli attacchi di Adam Yates e Romain Bardet mantenendo la maglia gialla al termine ...

Giro del Delfinato 2018 : Geraint Thomas conquista la maglia gialla. Adam Yates trionfa nell’ultima tappa : Il britannico Geraint Thomas vince la 70ma edizione del Giro del Delfinato. Il capitano del Team Sky ha difeso in modo impeccabile la maglia gialla nell’ultima tappa, che ha visto il trionfo di Adam Yates sul traguardo di Saint-Gervais Mont Blanc. Il britannico chiude al secondo posto nella generale a un minuto di ritardo. Amaro secondo posto odierno per lo spagnolo Daniel Navarro, che dopo una lunga fuga vede sfumare negli ultimi 100 metri i ...

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv : Yates vince la tappa - Thomas il Criterium!

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : ultima tappa Moûtiers Saint-Gervais Mont Blanc. Colpaccio di Adam Yates - Geraint Thomas vince la ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della settima ed ultima tappa del Giro del Delfinato 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. I corridori ...

Giro del Delfinato – Yates vince la settima ed ultima tappa - ma Geraint Thomas trionfa alla corsa francese : la maglia gialla è sua! : La settima ed ultima tappa del Giro del Delfinato 2018 si conclude con la vittoria finale di Geraint Thomas È giunta al termine l’edizione 2018 del Giro del Delfinato in cui ha trionfato Geraint Thomas, quinto inglese a prendersi la corsa francese. Il britannico del team Sky, in quest’ultima frazione è riuscito a sfruttare il vantaggio guadagnato lungo il percorso della competizione oltralpe e a vincere. Nonostante la vittoria di ...

Classifica Giro del Delfinato 2018/ Thomas maglia gialla e le altre graduatorie (7^ tappa - oggi)