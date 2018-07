Rachael Taylor | la migliore amica di Jessica Jones

gqitalia

: OGGI FACCIAMO GLI AUGURI A... ???? - TelefilmSpoiler : OGGI FACCIAMO GLI AUGURI A... ???? - GiacomoAsaro : La nostra cara Trish che si allena. @_Rachael_Taylor @Krystenritter che dirige una puntata di #JessicaJones3. Avre… -

(Di martedì 17 luglio 2018) C’è chi il destino ce l’ha nel nome e chi nella carriera: nel caso di, si tratta della Marvel. L’attrice e modella australiana, che compie 34 anni l’11 luglio, è nota ai più per la parte da coprotagonista (accanto a Megan Fox) in Transformers e, più recentemente, nel ruolo di Patricia ‘Trish’ Walker nella serie Netflix. La produzione è appena stata rinnovata per una terza stagione, un cui forse vedremo Trish diventare Hellcat, mentre l’attrice tornerà sul grande schermo il prossimo autunno, tra le protagoniste di Ladies in Black. Forse non tutti sanno che, dopo una gavetta in pellicole televisive statunitensi e un serial australiano, HeadLand, che fu rapidamente cancellato, ma che rese l’attrice popolare, fu la co-protagonista del film uscito per il mercato home video Man-Thing – La natura del ...