Pallanuoto femminile | Europei 2018 Le dichiarazioni | “Dobbiamo crescere | impariamo dagli

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : partita tesissima tra Italia e Olanda - ne viene fuori un pareggio per 6-6 : Setterosa dai due volti nel terzo incontro degli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona: le azzurre, reduci dalla sconfitta con la Grecia, sfidavano l’Olanda in un match molto importante e davvero molto teso. Dopo una prima parte di gara eccezionale la squadra tricolore è stata raggiunta e scavalcata dalle Orange, con però un buon pareggio per 6-6 trovato da Roberta Bianconi sul finale. Non si chiudono qui le possibilità di ...

LIVE Italia-Olanda - Europei Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa per il riscatto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda. A Barcellona, in terra spagnola, si disputa il terzo incontro della fase preliminare degli Europei di pallanuoto femminile: dopo i primi due giorni di gara le azzurre guidate da Fabio Conti hanno in cassaforte una vittoria ed una sconfitta. Da riscattare assolutamente il passo falso arrivato domenica con la Grecia: in un incontro molto equilibrato il Setterosa non ne ha avuto per ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Olanda - il Setterosa deve reagire : Questa sera bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa torna in acqua, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato. La squadra olandese al momento è in testa al raggruppamento, ma ha affrontato finora Croazia ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Olanda - il Setterosa deve reagire : Questa sera bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa torna in acqua, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato. La squadra olandese al momento è in testa al raggruppamento, ma ha affrontato finora Croazia ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Olanda. Orario d’inizio e come vederla in tv : Bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa tornerà in acqua domani sera, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati della seconda giornata. Olanda e Francia a valanga : Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla sconfitta dell’Italia, si registrano altre cinque sfide a senso unico, simbolo di una rassegna continentale a due velocità. Vincono Olanda, Francia e Grecia nel Girone A ed Ungheria, Russia e Spagna nel Girone B. Girone A risultati seconda giornata Israele-Olanda 2-20 Croazia-Francia 6-17 Italia-Grecia 6-7 Classifica dopo la seconda ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Grecia 6-7. Fabio Conti : “Manca la cattiveria - sconfitta bruciante” : L’Italia esce sconfitta dalla seconda gara degli Europei di Pallanuoto femminile: il Setterosa cede il passo alla Grecia per 6-7 ed ora vede allontanarsi il primo posto nel raggruppamento. Dunque all’orizzonte c’è un accoppiamento non semplice ai quarti di finale. A fine gara parlano al sito federale Il CT Fabio Conti e capitan Elisa Queirolo. Il CT Fabio Conti è molto duro: “La sconfitta è bruciante. E’ mancata la ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Grecia 6-7. Le parole del CT Conti e di capitan Queirolo : L’Italia esce sconfitta dalla seconda gara degli Europei di Pallanuoto femminile: il Setterosa cede il passo alla Grecia per 6-7 ed ora vede allontanarsi il primo posto nel raggruppamento. Dunque all’orizzonte c’è un accoppiamento non semplice ai quarti di finale. A fine gara parlano al sito federale Il CT Fabio Conti e capitan Elisa Queirolo. Il CT Fabio Conti è molto duro: “La sconfitta è bruciante. E’ mancata la ...

LIVE Europei Pallanuoto femminile - Italia-Grecia in DIRETTA : sfida cruciale per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia. A Barcellona infatti si disputa la seconda giornata degli Europei di pallanuoto: secondo incontro in due giorni per il torneo al femminile. L’Italia scende in acqua ore 20.30 contro le elleniche, sfida già di discreto LIVEllo dove le ragazze di Fabio Conti dovranno dimostrare di essere già pronte a lanciarsi verso la fase ad eliminazione DIRETTA. Ieri le azzurre si sono ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Grecia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : 21-2 ad Israele, una vera e propria formalità. Torna in acqua il Setterosa agli Europei 2018 di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona: un match subito fondamentale per le azzurre che sfidano la Grecia. Stasera, alle 20.30, appuntamento alla Piccornell per una partita davvero importante per le ragazze guidate da Fabio Conti. Andiamo a scoprire il programma completo e come seguire in tv l’incontro. Seconda giornata Domenica 15 ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Grecia. Prima sfida per determinare le gerarchie nel Girone A : Gli Europei di Pallanuoto femminile, dopo la vittoria odierna contro Israele, riserva alle ragazze del CT Fabio Conti domani, domenica 15 luglio, alle ore 20.30, la sfida contro la Grecia, con la quale il Setterosa, il 4 febbraio, ha pareggiato 11-11 nelle qualificazioni dell’Europa Cup. La formazione di Morfesis ha poi vinto la manifestazione, mentre di recente ha chiuso al terzo posto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Le elleniche ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Israele-Italia 2-21. Le pagelle del Setterosa : sugli scudi Garibotti : L’Italia ha battuto Israele per 21-2 nella partita d’esordio degli Europei di Pallanuoto femminile: andiamo a scoprire le pagelle del Setterosa, sceso in acqua nel primo pomeriggio a Barcellona. ITALIA Gorlero, 6.5: si fa sorprendere soltanto da una magia e da un rigore, per giunta intuito. Per il resto ordinaria amministrazione, ma da domani la musica cambierà. Tabani, 6.5: fa il suo dovere in fase difensiva, anche se commette un ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Israele-Italia 2-21. Inizio soft per il Setterosa - bene la differenza reti : Goleada doveva essere e così è stato: l’Italia batte Israele per 21-2 nell’esordio degli Europei di Pallanuoto femminile scattati oggi a Barcellona. Il Setterosa risponde così anche all’Olanda, che nel match inaugurale ha superato per 21-1 la Croazia, in ottica differenza reti nel Girone A. Domani, alle ore 20.30, primo impegno probante per le azzurre, contro la Grecia. Lo scarto è di 19 reti, il medesimo dell’unico ...

LIVE Pallanuoto femminile - Italia-Israele Europei in DIRETTA : debutto agevole per il Setterosa - serve la goleada : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Israele-Italia. Tutto pronto a Barcellona per l’inizio degli Europei di Pallanuoto: ad aprire le danze, oggi, sabato 14 luglio, sarà il torneo femminile. L’Italia farà il suo esordio alle ore 15.30 contro Israele, formazione alla prima partecipazione assoluta ad una fase finale della rassegna continentale. Il precedente più recente tra le due selezioni è datato 2 febbraio, nelle ...