Nel blitz contro i Casamonica arrestato anche Domenico Spada | amico del

(Di martedì 17 luglio 2018) C'è, detto Vulcano, ex campione di pugilato tra gli arrestati della maxi operazione dei carabinieriil 'clan'. Secondo quanto si è appreso, è stata sequestratala sua palestra a Marino, alle porte di Roma.è l'esponente del clancon cui è stato ripreso Emanuele Dessì, senatore del Movimento 5 Stelle prima allontanato e poi riammesso nel gruppo grillino per i suoi rapportiversi e per la vicenda dell'affitto irrisorio per la casa popolare che gli era stata assegnata (caso poi sanato con l'aumento del canone d'affitto).E' ancora in corso il conteggio definitivo del valore dei beni sequestrati ai componenti del clanarrestati questa mattina nell'ambito dell'operazione 'Gramigna' del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma. Diversi i locali sequestrati,in zone ...