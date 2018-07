Fine settimana da incubo per chi viaggia | sciopero treni e voli fermi

Droga per la movida del Fine settimana : due arresti a Torre Canne : Torre Canne - Un'operazione di controllo del territorio è stata portata a termine dal personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ostuni nel fine settimana appena trascorso. Nell'ambito delle ...

Golf - British Open 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Terzo Major dell’anno. L’Open Championship quest’anno va in scena sul mitico percorso di Carnoustie, che ha ospitato il torneo per l’ultima volta nel 2007. La caccia è a Jordan Spieth, che lo scorso ha aggiunto alla sua bacheca il terzo Major della sua carriera. Ma il lotto dei favoriti sarà come sempre grandissimo e tra questi c’è di diritto anche il nostro Francesco Molinari, protagonista assoluto delle ultime ...

F1 - GP Germania 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana a Hockenheim : Dal 20 al 22 luglio sarà il tempo di un gradito ritorno nel Circus della F1. Si tornerà a correre in Germania, prossima sede dell’undicesimo round del Mondiale 2018. Sul mitico tracciato di Hockenheim, le vetture torneranno ad esibirsi per dare un grande spettacolo e sarà decisamente particolare assistere al confronto tra le Mercedes e la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel. Di seguito il programma con copertura televisiva offerta da Sky ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del Fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) - Questo tramonto sul mare. Mentre Matteo Salvini dice che “abbiamo già dato, ci siamo capiti?” e che “la pacchia è finita”, Ciàula scopre

Roma : piano trasporti per eventi Fine settimana : Roma – A Roma domani, al Circo Massimo, dalle 21,30, e’ in programma il concerto di Roger Waters. Gia’ chiuse al traffico via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, e via dell’Ara Massima di Ercole, fra via del Circo Massimo e via dei Cerchi, in direzione di via dei Cerchi. Da domani alle 5 di domenica saranno vietate alla circolazione anche via del Circo Massimo, da viale Aventino a via Ara Massima ...

Ondata di caldo in arrivo per il Fine settimana : previste temperature record al Sud : Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord continuano ad esserci perturbazioni intermittenti e le nubi sono molte, con temperature comunque nelle medie stagionali, sulle regioni del Meridione sta per arrivare un'Ondata di caldo eccezionale proveniente dal Sahara, tanto che tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sono attese sulle isole maggiori temperature superiori ai 40 gradi. Il motivo è l'estendersi di un potente ...

PAOLO FOX/ Oroscopo - previsioni oggi 13 luglio 2018 : Cancro approfittate di questo Fine settimana per... : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 13 luglio 2018, previsioni segno per segno: Vergine giova di Venere favorevole, Ariete sbalzi d'umore. Quali sono i segni al top della giornata?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:35:00 GMT)

Cavriglia : lungo Fine settimana - tra festa del perdono e del re maiale : ... dell'Antica Falconeria Toscana sarà lo spettacolo dell'aria, balli e scenografie medievali saranno affidati come tradizione alla contrada di Porta Senese, poi spettacoli medievali con i Lux Arcana e ...

Temperature in rialzo - punte di 35/36°C nel Fine settimana - nuovo calo da domenica : Roma - L'anticiclone rimane ben saldo sui settori occidentali europei lasciando l'Italia ai margini di una discesa più fresca da nord, in scorrimento lungo il suo fianco destro. In settimana quindi non sono attese punte di calore eccessive, anzi, al Nord è previsto l'ingresso di un nucleo di aria più fresca dall'Europa settentrionale che, oltre a provocare un certo aumento dell'instabilità fino a ...

Vignale Monferrato Festival : gli spettacoli del Fine settimana : Vignale Monferrato - La proposta di questo quarto fine settimana di Vignale Monferrato Festival è incentrata sul coinvolgimento diretto delle persone e sul dialogo che la danza, per sua natura è in ...

Monfalcone dedica un Fine settimana al divertimento dei bambini : Il Planetario Discovery non è solo un planetario ma è soprattutto uno strumento per la creazione di spettacoli scientifici e filmati immersivi tutti in tecnologia 4K. Si potranno ammirare la volta ...

Air France-Klm : in pole Ceo Ratp per guida - verso Cda a Fine settimana (2) : (AdnKronos) – Tra i nomi circolati in queste ore per il dopo Janaillac c’era anche quello di Pieter Elbers, l’attuale presidente del direttorio di Klm, la compagnia olandese controllata da Af-Klm. Un nome di peso, questo, che aveva ricevuto anche il sostegno inaspettato di Willie Walsh, il Ceo di Iag, la holding che controlla tra le altre British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling. “Sono sorpreso che Elbers non ...

Air France-Klm : in pole Ceo Ratp per guida - verso Cda a Fine settimana (3) : (AdnKronos) – Altra questione sul tavolo, ma che dovrebbe essere affrontata solo dopo la nomina di un nuovo Ceo, è quella di un’eventuale uscita dello Stato francese dal capitale di Air France-Klm. Lo Stato, che detiene il 14,3% di Af-Klm, ha lasciato intendere nelle settimane scorse che potrebbe eventualmente cedere la totalità della quota o ridurre la sua partecipazione. In lizza, in Francia, si era parlato dalla catena ...

MotoGP - GP Germania 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana al Sachsenring : Il Mondiale MotoGP ripartirà in questo weekend dal Sachsenring con il GP di Germania 2018. Si preannuncia grande spettacolo sul catino tedesco dove Marc Marquez sembra imbattibile ma attenzione a Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo che proveranno a impensierirlo. L’appuntamento di Assen ha messo in mostra le grandi doti di guida del campione del mondo in carica e sull’asfalto tedesco proverà a far valere la propria ...