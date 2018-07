Eroina gialla | la strage di Mestre | “In un anno consegniamo 12mila siringhe” Il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Sono 18 i morti per overdose attribuiti all’spacciata ada un’organizzazione criminale nigeriana colpita da un’inchiesta della Procura di Venezia con 41 ordini di custodia cautelare. Nel numero di giugno 2018 il nostro mensile Fq MillenniuM, diretto da Peter Gomez aveva pubblicato un lungo reportage che raccontava lo stillicidio dei decessi, l’organizzazione criminale che ne era responsabile, ma anche le falle di una prevenzione sul campo con uomini e mezzi sempre più scarsi. Eccolo, in versione integrale. Di fronte a via Piave, che porta in centro. A sinistra via Trento, che porta nel nulla. A destra la parete di scheletri impalcati dei prossimi alberghi da migliaia di stanze di via Ca’ Marcello. Alle spalle Marghera, che i binari separano da. Per trovare la roba basta uscire dalla stazione e guardarsi intorno. I nigeriani sono lì. ...