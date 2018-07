Economia | più della metà dei top manager è ottimista

Se l’ Economia rallenta troppo - il sentiero della ripresa sarà più stretto : Le numerose statistiche e previsioni economiche diffuse negli ultimi giorni non lasciano molti dubbi circa un rallenta mento del l’economia europea e italiana nel 2018. La crescita continua, mantiene elementi di solidità ma non ha più il vigore che aveva addirittura sorpreso nel 2017. Rispetto alle pr

Tria e le deleghe. Il conflitto più profondo all'interno del governo è sull' Economia : E "quello" è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , l'uomo che tiene insieme con lo scotch la credibilità dell'Italia sul mercato del debito pubblico, il ministro che non le dà le deleghe, non la ...

Economia Usa crea piú posti di lavoro delle attese a giugno - +213 mila - : Nel mese di giugno l' Economia Usa ha crea to nel settore non agricolo 213 mila nuovi posti di lavoro . Un livello superiore alle attese degli analisti che si aspettavano un incremento pari a +195 mila . Si attesta al 4% il ...

Italiani bocciati in Economia : i più ignoranti di tutta Europa : L'ignoranza è una gran brutta cosa, e a noi Italiani, in questo campo, non ci batte davvero nessuno. La bassa scolarità, la percentuale di abbandono scolastico, la bassissima percentuale di laureati non hanno riflessi sono sulla struttura sociale e sulla capacità di innovazione del Paese, ma anche sulla conoscenza delle più elementari regole economiche e finanziarie. Detta in parole povere: noi Italiani di economia non ci capiamo assolutamente ...