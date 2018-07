Clima | la risposta della Terra alle emissioni di gas serra è la chiave per “prevedere il

meteoweb.eu

: Ho visto questo cartello e mi è venuta una domanda cui non so - o non voglio - darmi una risposta. Cosa succederebb… - chedisagio : Ho visto questo cartello e mi è venuta una domanda cui non so - o non voglio - darmi una risposta. Cosa succederebb… - vinzasr : @PaolaDiCaro @mariodavilia @prohaska83 @LuxBer @_dajedepunta_ @OfficialZecca e la mia risposta era per spiegare che… - BiagioFr37 : @gocedimemoria @matteorenzi Bellissima risposta, bravissima! Spero che il clima di odio alimentato da questo govern… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Secondo uno studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, per riuscire a comprendere ildel futuro è necessario studiare ladi gas: la ricerca, cui hanno collaborato anche il Jet Propulsion LaboratoryNASA e l’università dell’Oklahoma, si è focalizzata sullo scambio di carbonio tra suolo, oceano e aria, che svolge un ruolonel determinare la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, cruciale per la previsione delfuturo. Gli esperti hanno studiato la potenzialeai cambiamentitici determinati ddi gasprodotti dattività umane e hanno delineato un metodo per misurare al meglio questasu scala globale. A questo scopo, nei prossimi anni l’agenzia spaziale statunitense, europea, giapponese e cinese ...