Badminton | Mondiali Nanchino 2018 | sorteggio ostico per gli azzurri impegnati

(Di martedì 17 luglio 2018) Si sono svolti nella tarda mattinata italiana i sorteggi dei tabelloni deidi, che si svolgeranno dal 30 luglio al 5 agosto a, in Cina. Urna non benevola per gli italiani che saranno, ovvero Rosario Maddaloni nel singolare maschile e Silvia Garino e Lisa Iversen nel doppio femminile. Nel tabellone di singolare maschile l'azzurro Rosario Maddaloni sarà opposto al primo turno alla testa di serie numero 14, il nipponico Kenta Nishimoto, mentre nel tabellone di doppio femminile Silvia Garino e Lisa Iversen si troveranno di fronte all'esordio la coppia di Cina Taipei composta da Lin Xiao Min e Wu Fang Chen. I due match sono in programma il 30 luglio, nella notte italiana.