Altolà di Salvini a Open Arms | Risparmino tempo e denaro | i porti italiani li

(Di martedì 17 luglio 2018) Continua il botta e risposta tra Matteo. Dopo il guanto di sfida lanciato lo scorso 15 luglio dall'Ong spagnola, per la quale l'Italia "non può mettere le porte al mare", ora il ministro dell'Interno torna a ribadire il suo dissenso verso l'attività delle due navi iberiche tutt'ora impegnate a pattugliare le acque a largo delle coste libiche: "- chiosa infattisu Twitter - ili vedranno in cartolina".Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani., ili vedranno in cartolina. pic.twitter.com/OzBBprnkNI — Matteo(@matteomi) 17 luglio 2018Il tutto mentre a Pozzallo risultano ancora ferme le operazioni di ricollocamento degli oltre 400 migranti sbarcati tra domenica e lunedì dalle navi ...