Sandra Bullock | la rapina perfetta parla al femminile

CORPI DA REATO/ Su Rai Movie il film con Sandra Bullock (oggi - 3 luglio 2018) : CORPI da REATO, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 3 luglio 2018. Nel cast: Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Michael Rapaport, alla regia Paul Feig. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:58:00 GMT)

Sandra Bullock : 'Ho chiesto di essere licenziata da un film per evitare approcci indesiderati' : Non mi è stato chiesto di far parte di quel mondo. Ho imparato molto presto a impedire di ritrovarmi in quelle situazioni. Ho sentito solo quello che Harvey voleva che le persone sentissero ed è ...

Sandra Bullock e le scene di sesso : ‘Non voglio vedermici - tanto meno in un film’ : Sandra Bullock è una delle attrici più famose del mondo anche grazie all’immagine da fidanzatina d’America che si è costruita negli anni 90, un’iconografia che ha fatto leva anche sulla sua scarsa voglia di apparire nelle scene di sesso. Argomento che non le piace filmare neanche nella vita, dunque “figuriamoci in un film!” dice lei. “Non voglio sapere quale sia il mio profilo migliore. Non voglio vederlo. Non ...

MISS FBI : INFILTRATA SPECIALE/ Su Canale 5 il film con Sandra Bullock (oggi - 18 giugno 2018) : MISS FBI: INFILTRATA SPECIALE, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 18 giugno 2018. Nel cast: Sandra Bullock e Regina King, alla regia John Pasquin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 05:24:00 GMT)

Ricatto d’amore : trama - cast e curiosità del film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds : Lunedì 11 giugno va in onda su Rai1 in prima serata Ricatto d’amore, commedia romantica risalente al 2009 diretta da Anne Fletcher, che ha diretto – tra gli altri – anche Step Up e 27 volte in bianco. Ricatto d’amore: il trailer Ricatto d’amore: la trama Quando la potentissima dirigente editoriale Margaret rischia di essere rispedita nella sua terra natale, il Canada, dichiara di essere fidanzata con il suo ...

