San Cataldo | bando comunale per la Fiera d' ottobre

Il 13 luglio a Ros San o Cataldo Perri con : È autore di fortunati spettacoli di musica-teatro rappresentati sia in Italia che all'estero, ma anche scrittore: il suo promo libro è stato 'Ohi dottò' , Iride-Rubbettino, 2013, mentre 'Malura' è il ...

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune (3) : (AdnKronos) - Finiscono, invece ai domiciliari per estorsione aggravata Salvatore Raimondi, detto 'Maratina', contiguo alla famiglia mafiosa di San Cataldo ; per corruzione e turbata libertà degli incanti Liborio Lipari, imprenditore e rappresentante legale della 'Ecolgest soc.coop. arl", Paolo Ianne

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune (2) : (AdnKronos) - Dalle attività di intercettazione, inoltre, è emerso il ruolo di Paolo Iannello, già a capo dell’ufficio tecnico comunale di San Cataldo , che insieme al figlio Davide Francesco, aveva raggiunto "accordi corruttivi con Liborio Lipari, amministratore della società Ecolgest per turbare la

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - appalti pilotati e assunzioni di boss . il 'comitato d’affari' scoperto a San Cataldo (Caltanissetta) e composto da funzionari comunali e imprenditori locali, in alcuni casi contigui alla locale famiglia mafiosa, era in grado di condizionare pesantemente le più rilevanti

Caltanissetta - “comitato d’affari nel comune di San Cataldo” : 16 misure. Arrestato anche un carabiniere : Ci sono anche un carabiniere , due dipendenti e un ex dirigente del comune di San Cataldo, un imprenditore e due liberi professionisti tra le sedici persone colpite dalle misure cautelari firmate dal gip di Caltanissetta ed eseguite da Guardia di finanza e Carabinieri. Per la Dda gli indagati facevano parte, a vario titolo, di un “comitato d’affari ” che avrebbe condizionato illecitamente gli appalti di rifiuti ed edilizia del comune . ...

La Casa di Cura "Regina Pacis" di San Cataldo si conferma eccellenza nell'ambito della prevenzione dei tumori femminili : Si tratta, quindi, di un servizio convenzionato: "un punto d'orgoglio sia per la Clinica "Regina Pacis", convinta che scienza e innovazione debbano essere offerte a tutti coloro che necessitano, sia ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 - San Cataldo. Romagna padrona in Puglia : la prima volta di Benazzi/Leonardi - la conferma di Rossi/Caminati : Romagna padrona sulla sabbia di San Cataldo. Benazzi / Leonardi nel torneo femminile e Rossi / Caminati in quello maschile conquistano il primo successo stagionale nel Campionato Italiano e la curiosità è che tre dei quattro atleti saliti sul primo gradino del podio a San Cataldo arrivano da Cesena, mentre la quarta (Giada Benazzi ) è di Castelguelfo che è al confine tra Romagna ed Emilia ma che viene considerata romagnola dagli abitanti stessi della ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Le finali : rivincita Ingrosso-Caminati/Rossi. Colombi/Breidenbach per il primo sigillo : Sulla spiaggia di San Cataldo si è giunti alle battute conclusive della prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2018 . Nel pomeriggio infatti, avranno luogo le finali che decreteranno i vincitori di questi 3 giorni di fuoco, che hanno aperto la stagione 2018 . Nel maschile, la finale vedrà scontrarsi Ingrosso/Ingrosso e Caminati/Rossi, riproponendo così la gara di sabato mattina che aveva visto trionfare per 2-1 i due gemelli. Questi ultimi ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Sorpresa Ingrosso : continua la corsa verso le finali! : Prosegue lo spettacolo targato Campionato Italiano Assoluto 2018 sulla spiaggia di San Cataldo. Nella giornata di oggi, ben 32 coppie, 16 maschili e 16 femminili, si sono sfidate sulla subbia rovente del litorale pugliese che, dopo le raffiche di vento della giornata di ieri, oggi ha riservato agli atleti condizioni climatiche ideali. continua no a stupire i gemelli Ingrosso nel tabellone maschile, che dopo aver sconfitto la coppia azzurra ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 San Cataldo. Qualificazioni - a volte ritornano : Ingrosso e Lo Re avanti! : Si è conclusa la giornata dedicata alle Qualificazioni della prima tappa del Campionato Italiano assoluto, in scena in questi giorni a Marina di San Cataldo (LE). Giornata ricca di gare che ha regalato un grande spettacolo agli appassionati presenti sul litorale, dando loro un piccolo assaggio di quella che sarà la stagione 2018. Nel tabellone maschile, tornano alla ribalta e si aggiudicano un posto in main draw, Paolo e Matteo Ingrosso, ...