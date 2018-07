Salvini | superare ' bipolarismo' europeo su Libia porto sicuro

Pensioni - quota 42 e superbonus per superare la Fornero? Salvini rassicura : l'aboliremo : Le ultime novita' [VIDEO] sulle Pensioni anticipate ad oggi riguardano la contrapposizione nelle dichiarazioni della Corte dei Conti e di Salvini. La prima frena ogni entusiasmo sulla controriforma Fornero, asserendo che non vi siano i margini per delle modifiche, Salvini invece prosegue nel suo intento e rilancia la sfida sull'abolizione della legge. Pensioni: quota 100 e 41, utopia o possibilita' reale? Per la Corte dei Conti non vi sono ...