Cibo Nostro | la Mafia nel piatto

(Di lunedì 16 luglio 2018) Arriva il 16 luglio alle 21.50 in esclusiva su History (canale 407 di Sky) una nuova inchiesta d’attualità targata History Now e dal titolo eloquente,: Lanel. Il giro d’affari che ruota intorno alla contraffazione delMade in Italy è in crescita sia sul mercato italiano sia su quello internazionale (solo nelPaese ammonta a 15 miliardi di euro l’anno). Le organizzazioni criminali italiane hanno iniziato a presidiare questo settore redditizio: investono in imprese agroalimentari che usano materie prime di dubbia origine, non rispettano le norme igienico-sanitarie, pagano miseramente i propri dipendenti e forniscono dati falsi in etichetta. Il prodotto più contraffatto? L’olio d’oliva, spesso realizzato usando una mistura di olio di colza, foglie di spinaci e spezie; segue il pesce surgelato panato, la frutta secca macinata, la ...