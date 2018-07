Bari | salta la ricapitalizzazione | il club verso il fallimento

Tifosi francesi assaltano i monumenti romani. La rabbia di Sgarbi : "Sono bar Bari - come nel sacco di Roma" : Dopo la vittoria della loro squadra ai Mondiali, i Tifosi francesi non hanno potuto resistere all'idea di esultare e festeggiare ovunque fossero. E poco importa se si trovavano nel centro di Roma, accanto a fontane e monumenti storici che hanno rischiato di sfregiare per sempre. A piazza Campo de' Fiori alcuni di loro si sono immersi nella fontana e l'hanno 'scalata' fino a salire sulla vetta, con il rischio di farsi male ma anche di rovinare il ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...