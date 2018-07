Atalanta | Zapata | ' All' inizio non ero convinto | ora voglio segnare di più'

Atalanta-Chiasso 6-1 - prima rete con la nuova maglia per Duvan Zapata : Nella terza uscita amichevole della stagione 2018-2019 a Clusone l’Atalanta supera 6-1 gli svizzeri del Chiasso. Partono forte gli ospiti che trovano il gol alla prima azione dopo pochi secondi dal fischio di inizio con Malinowski. Pronta però la reazione nerazzurra che arriva più volte vicina al pareggio con il tridente (da segnalare una traversa di Ilicic al 18′), ma anche con gli inserimenti dei due esterni, Castagne e ...

Atalanta - Zapata : 'Percassi ha fatto un grande sforzo economico per me - sono felice' : 'sono contento di essere qui, a maggior ragione perché ho saputo dello sforzo economico sostenuto dal presidente per avermi'. Duvan Zapata affida al sito ufficiale dell'Atalanta le prime parole da ...

Ufficiale - Zapata all’Atalanta : le cifre dell’affare ed il commosso saluto alla Sampdoria : Zapata all’Atalanta, il trasferimento è Ufficiale dopo una trattativa lampo con la Sampdoria, il calciatore ha voluto salutare i supporters genovesi “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dall’U.C. Sampdoria il calciatore Duván Zapata in prestito biennale (12 milioni ndr) con diritto di opzione (12 milioni ndr). Duván Zapata è nato a Calì l’1 aprile 1991. Nazionale colombiano, attaccante potente e di grande ...

