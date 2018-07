Astronomia | luna di sangue | luna blu e super luna | ecco come avvengono questi fenomeni e

Astronomia - sonda Juno scopre nuovo vulcano su luna gioviana Io : Roma, 16 lug., askanews, - La luna Io, la più interna fra quelle regolari del sistema gioviano, si conferma davvero il corpo vulcanicamente più attivo dell'intero Sistema solare. Di recente, infatti, ...

Astronomia : la sonda Juno scopre un nuovo vulcano su Io - luna di Giove : Perfettamente in tema con questa torrida estate, la luna Io (la più interna fra quelle regolari del sistema gioviano) è davvero il corpo vulcanicamente più attivo dell’intero Sistema solare. Di recente, infatti, i dati raccolti dalla sonda Juno della Nasa hanno confermato l’esistenza di un altro hot spot(punto vulcanico caldo, in italiano) sulla luna di Giove. Nello specifico, la scoperta è stata effettuata sfruttando la potenza di Jiram (Jovian ...

Astronomia : oggi eclissi parziale di sole - ma il 27 esplode la luna rossa : Il cielo di luglio inizia oggi a ‘fare scintille’ con l’eclissi parziale di sole ma i veri ‘fuochi d’artificio’ ci saranno il 27 con l’eclissi di totale di luna più lunga del secolo quando il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con la luna eclissata. L’eclissi parziale di sole di oggi è godibile però solo per chi vive in ...

Astronomia : la sonda Cassini registra un “dialogo” tra Saturno e luna Encelado : Due studi, coordinati da Ali Sulaiman, dell’Università dell’Iowa, pubblicati su “Geophysical Research Letters” hanno svelato un “dialogo” tra Saturno e una delle sue 62 lune, Encelado: le loro “voci” sono state catturate dallo strumento Radio Plasma Wave Science della sonda Cassini, due settimane prima della discesa nell’atmosfera del pianeta, nel settembre 2017. I suoni sono creati ...

Astronomia : come andremo su Marte? E perché non siamo più tornati sulla luna? Risponde Stefano Bianchi - ingegnere dell’ESA : Oggi si parla sempre più di ritorno sulla luna e di viaggio su Marte, ma quale tecnologia ci permetterà di raggiungere questi obiettivi? Stefano Bianchi, 58 anni, ingegnere da 30 anni presso l’Agenzia Spaziale Europea, è l’ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio 24, che apre il suo intervento fornendo due precise distanze: 384.000 km luna-Terra e 225 milioni di km Marte-Terra. Per coprire quest’ultima distanza servono ...

Astronomia : la Luna che nuota - in un tramonto rosso sangue [FOTO] : Questo fotomontaggio mostra un oggetto cosmico familiare – la Luna – in modo assai poco familiare. L’ambasciatore fotografo dell’ESO Petr Horálek ha catturato quest’insieme di foto mentre visitava l’osservatorio Paranal dell’ESO ad alta quota in Cile, dove i cieli sono straordinariamente chiari. Qui sono state prese le fotografie di questo meraviglioso tramonto Lunare rosso sangue a intervalli di cinque secondi, che ...

Astronomia : Eclissi della Luna di Sangue e opposizione di Marte - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Luglio 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Luglio 2018, il settimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole passa dalla costellazione del Cancro il 21: la durata del giorno, dopo il Solstizio d’Estate (21 Giugno), si accorcia, tanto che dal 1° al 31 si contano circa 45 minuti in meno di ...

Astronomia : le bolle di Encelado - scoperte molecole organiche complesse sulla luna di Saturno : È stata battezzata con il nome di un gigante della mitologia classica, fa parte della grande famiglia di satelliti naturali di Saturno ed è nota per l’oceano che giace sotto la sua superficie, celato da una spessa crosta ghiacciata: è questo l’identikit di Encelado, sesta luna di Saturno in ordine di grandezza, di si conosceva ben poco antecedentemente al primo sorvolo della sonda Cassini, avvenuto nel 2005. Il corpo celeste, scoperto ...

Astronomia : la luna Caronte in primo piano - ieri e oggi : Una piccola protuberanza di fianco a Plutone, corrispondente a dei punti su un’immagine da telescopio: così, Caronte, quarant’anni fa, si mostrò allo sguardo degli studiosi su una foto granulosa. Il 22 giugno del 1978, James Christy, astronomo presso l’U.S. Naval Observatory a Flagstaff, in Arizona, era impegnato a definire ulteriormente l’orbita di Plutone intorno al Sole, quando notò un piccolo rigonfiamento su un versante di quello che oggi è ...

Astronomia : 40 anni fa la scoperta di Caronte - la più grande luna di Plutone : Veniva scoperto 40 anni fa, nel 1978, Caronte, il satellite naturale più grande del pianeta nano Plutone. La luna è stata osservata dagli astronomi James Christy e Robert Harrington grazie all’osservatorio Navale a Flagstaff, in Arizona. La scoperta è avvenuta per caso il 22 giugno del 1978, mentre i due astronomi erano impegnati in calcoli relativi all’orbita di Plutone, ed è stata confermata il 2 luglio 1978. E’ stato solo il ...