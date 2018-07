Astronomia | ESO | “Antu” apre le palpebre del suo occhio high-tech per una lunga notte di

Astronomia - ESO : un variopinto panorama celeste - l’ammasso stellare RCW 38 in tutto il suo splendore : Nuove osservazioni ottenute con il telescopio VLT (Very Large Telescope) dell’ESO mostrano l’ammasso stellare RCW 38 in tutto il suo splendore. L’immagine è stata presa durante le verifiche della camera HAWK-I con il sistema di ottica adattiva GRAAL: mostra in uno squisito dettaglio RCW 38 e le nubi di gas incandescente che lo circondando, con tentacoli oscuri di polvere che si attorcigliano nel nucleo brillante di questa ...

Astronomia : alla scoperta dei segreti di Ross 128b - esopianeta roccioso dal clima temperato : Lo scorso autunno un nuovo esopianeta è entrato nel lungo elenco dei pianeti extra sistema solare. Si tratta di Ross 128 b, oggetto di uno studio di un team guidato da Diogo Souto del Observatório Nacional del Brasile che ha determinato per la prima volta determinato la dettagliata chimica della sua stella madre: Ross 128. Comprendere quali elementi siano presenti in una stella e in quali quantità – spiega Global Science – può ...

Astronomia : ecco la prima immagine confermata di un pianeta appena nato - catturata dal VLT dell’ESO : Alcuni astronomi, con a capo un gruppo del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg, Germania, hanno catturato un’istantanea spettacolare di formazione planetaria intorno alla giovane stella nana PDS 70. Usando lo strumento SPHERE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO – uno dei più potenti cercatori di pianeti in funzione – l’equipe internazionale ha realizzato la prima rilevazione robusta di un ...

Astronomia - esopianeti : per scovarli si dà la caccia alle molecole : Roma, 20 giu. , askanews, Orbitano intorno a una stella ed è molto difficile osservarli direttamente con un telescopio. Gli esopianeti si tradiscono producendo effetti su velocità, posizione e ...

Astronomia : gli esopianeti “traditi” dalle molecole : Orbitano intorno a una stella ed è molto difficile osservarli direttamente con un telescopio. Gli esopianeti – riporta Global Science – si tradiscono producendo effetti su velocità, posizione e luminosità della propria stella di riferimento, ed è tramite questi indizi che gli astronomi li scovano entro una regione di spazio estesa circa 300 anni luce intorno al Sistema solare. Ora, un team guidato da un ricercatore dell’Università di ...

Astronomia - ESO : un cacciatore di pianeti e il suo vicino : In questa spettacolare ripresa dal nord del Cile, la magnifica costellazione immediatamente riconoscibile di Orione (Il cacciatore) domina la piccola passerella che collega il telescopio di 3,6 metri dell’ESO al telescopio ausiliario Coudé (ora in disuso), entrambi situati all’osservatorio di La Silla dell’ESO. Uno sguardo ravvicinato su questa foto a lunga esposizione, catturata dall’ambasciatore fotografo dell’ESO Yuri ...

Astronomia - WASP-127b : un esopianeta molto originale - dall’atmosfera limpida e ricca di metalli : WASP-127b è un esopianeta molto originale. E’ uno dei pianeti meno densi mai avvistati ed è ricco di una molteplicità di metalli; non se ne trova uno così tra migliaia osservati. Tenuto d’occhio dal team di studiosi dell’Università di Cambridge e dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie, IAC, in Spagna, le peculiarità di WASP-127b, un gigante gassoso con cieli parzialmente limpidi e forti tracce di metalli nell’atmosfera, sono finite in una ...

Astronomia - ESO : “momenti interstellari” a La Silla in Cile : L’osservatorio di La Silla dell’ESO in Cile è inevitabilmente fotogenico da ogni angolazione, comprese prospettive insolite e creative come questa! Questa vista panoramica unica è stata catturata dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek. “Mi chiedevo se fosse possibile catturare i colori mistici dell’universo senza attrezzature complicate” ha spiegato, aggiungendo che inizialmente è stato ispirato da uno dei ...

Astronomia - ESO : “catturata” la Nebulosa Tarantola e i suoi numerosi vicini - nebulose e ammassi stellari : Sfruttando le capacità del telescopio VST (VLT Survey Telescope) all’Osservatorio del Paranal dell’ESO in Cile, alcuni astronomi hanno catturato una immagine dettagliatissima (in alto) della Nebulosa Tarantola e dei suoi numerosi vicini: nebulose e ammassi stellari. La Tarantola, nota anche come 30 Doradus, è la regione di formazione stellare più brillante e la più energetica nel Gruppo Locale di galassie. La Nebulosa Tarantola, in ...

Astronomia - liceali in alternanza scuola-lavoro scoprono una sorgente celeste anomala : “raggi X dal comportamento inatteso” : Giovani scienziati crescono, anche grazie al progetto alternanza scuola-lavoro, e realizzano scoperte di livello internazionale. È il caso di sei studentesse e studenti del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno, Razvan Patrolea, Lorenzo Apollonio, Elena Pecchini, Cinzia Torrente, Bartolomeo Bottazzi-Baldi e Martino Giobbio, che hanno partecipato a un percorso di alternanza scuola-lavoro presso l’INAF, individuando una sorgente variabile di ...

Astronomia : il cacciatore di esopianeti Tess pronto alla prossima fase della sua missione : Tess è pronto a dare il via alla prossima fase della sua missione. Il cacciatore di esopianeti erede della missione Kepler è transitato a circa 8000 chilometri di distanza dalla Luna: il nostro satellite gli ha fornito una spinta gravitazionale sufficiente ad immetterlo nell’orbita operativa finale. Durante questa manovra, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ha avuto modo di sperimentare una delle quattro camere di bordo realizzando uno ...

Astronomia - ESO : laser e stelle guida artificiali per una vista limpida del cosmo : Le stelle luccicanti sono molto più apprezzate dai poeti e dai romantici che dagli astronomi. Anche nelle condizioni quasi perfette di “seeing” sopra il Cile, che ospita la flotta di telescopi all’avanguardia di ESO, la turbolenza nell’atmosfera terrestre provoca il luccichio delle stelle, sfuocando la nostra vista del cielo notturno. Questi quattro raggi laser sono specialmente concepiti per combattere questa turbolenza. I raggi ...