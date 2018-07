L’emozione di Meghan e Kate dopo la sconfitta di Serena Williams | «Ho giocato per tutte

vanityfair

(Di domenica 15 luglio 2018) La tennista pluripremiata non ce l’ha fatta. Ad aggiungere Wimbledon 2018 al lunghissimo elenco dei successi (23 Slam vinti). Ma mammasì. La campionessa (e regina dei social, star internazionale) si è ripresa la scesa subitoessere statasul campo da Angelique Kerber. Quando davanti ai microfoni della BBC è scoppiata in lacrime. A 36 anni, dieci mesiaver messo al mondo la prima figlia (Alexis Olympia) eaver rischiato di morire, per le complicazioni del parto. https://twitter.com/Wimbledon/status/1018174054493286400 Ale mamme che faticano a tornare ad una vita normaleuna gravidanza difficile, ha voluto mandare un messaggio: «Se ce l’ho fatta io, potete farcela anche voi. Non sono una supermamma, sono semplicemente me stessa, e adesso quello che conta nella vita è mia figlia». E ancora, visibilmente commossa,aver...