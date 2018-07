Festa Cinema del reale da Klein a Siria : ROMA, 15 LUG - Dai video-selfie del quindicenne Siriano Muhammad Najem che documenta la distruzione in un sobborgo di Damasco, al viaggio tra scatti e documentari di uno di più grandi fotografi ...

Al via il 18 luglio Festa di Cinema del Reale 2018 - anteprima con William Klein : Ad arricchire ulteriormente una programmazione così densa, spettacoli teatrali, mostre, mercatini, concerti, presentazioni di libri fino ad arrivare al party di chiusura, una Festa fino all'alba ...

Festa DI CINEMA DEL REALE XV - Dal 18 al 21 luglio a Specchia : Ad arricchire ulteriormente una programmazione così densa, spettacoli teatrali, mostre, mercatini, concerti, presentazioni di libri fino ad arrivare al party di chiusura, una FESTA fino all'alba ...

Il Cinema America torna a San Cosimato - una Festa per duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Il Cinema America torna a San Cosimato - una Festa per duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Cinema America - Festa per duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Cinema America - Festa per duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Cinema America - Festa per duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Filming Italy - Sardegna Festival : Supercinema dedica una puntata speciale alla maniFestazione - Best Movie : Supercinema il programma Tv di approfondimento su tutto ciò che riguarda il mondo del grande schermo: attori, film in uscita, Festival e tanto altro, condotto dallo stesso Antonello Sarno " dedicherà ...

Festa del Cinema - Virzì - Tornatore & Weaver : «Roma si fa bella» : ROMA 'I festival non devono prendere posizione ma, per quanto mi riguarda, devono rispondere a una sola regola: la dittatura della bellezza. Non sono mai stato favorevole alle quote, mi sembrano un ...

Da Scorsese a Tornatore : ecco cosa ci aspetta alla Festa del Cinema di Roma : Roma. Al Caffè delle Arti della Galleria nazionale, un tempo per tutti più semplicemente (e amicalmente) GNAM, i saloni luminosi e affrescati rispecchiano il bello che c’è al suo interno - in quegli spazi storici riportati in auge dalla direttrice Cristiana Collu - e quel che accade al di fuori rest

Festa del Cinema di Roma - da Scorsese a Tornatore : Fra ottobre e gennaio, presso il Museo dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del Cinema italiano nel mondo: Marcello Mastroianni. La mostra, a cura di Gian Luca ...

Festa del Cinema di Roma 2018 : in anteprima Notti magiche di Virzì - Best Movie : Infine f ra ottobre e gennaio, presso il Museo dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del Cinema italiano nel mondo: Marcello Mastroianni. La mostra, a cura di ...

A Casa Sordi c'è 'Il giocattolo' - ed è subito Festa del cinema : festa del cinema nella Casa Museo Alberto Sordi con la proiezione del film ' Il Giocattolo ' , di Giuliano Montaldo, con protagonista Nino Manfredi. L'occasione è arrivata grazie agli eventi mensili a ...