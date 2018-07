: Brexit, May rivela: 'Trump di ha detto che devo fare causa alla Ue, non fare negoziati' [news aggiornata alle 12:30] - repubblica : Brexit, May rivela: 'Trump di ha detto che devo fare causa alla Ue, non fare negoziati' [news aggiornata alle 12:30] - MediasetTgcom24 : Brexit: premier May: 'Trump mi ha detto di fare causa alla Ue' #brexit - fattoquotidiano : Brexit, la rivelazione di Theresa May: “Trump mi ha detto che dovrei fare causa all’Ue” -

La premier britannica Theresa May ha riferito alla Bbc che il presidente americanole ha suggerito di "all'Unione Europea" anziché entrare in un negoziato sulla. May ha però aggiunto chele ha anche detto:"non abbandonare questi negoziati sennò poi sei bloccata". La premier conservatrice ha difeso il suo modello per lasciare Bruxelles,che le permetterebbe di raggiungere accordi commerciali con altri Paesi e al contempo di uscire dallo spazio di libera circolazione delle persone.(Di domenica 15 luglio 2018)