Good luck maestro Sarri | the best is yet to come | adesso incanta anche Stamford Bridge

calcioweb.eu

: ???? | #WorldwideMilan There's one last Rossonero to support at the #WorldCup Good luck Strinic! #CRO C'è ancora un… - acmilan : ???? | #WorldwideMilan There's one last Rossonero to support at the #WorldCup Good luck Strinic! #CRO C'è ancora un… - francodomicolo : Inizia una nuova avventura per il Comandante Sarri! Secondo @talkSPORT il @ChelseaFC è il club inglese che ha vinto… - sarriftw : RT @majewsky2000: Fai innamorare i tuoi nuovi tifosi al calcio come hai fatto con noi. Sei e sarai un pezzo,indelebile,importante nella sto… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Dall’Azzurro di Napoli al Blues di Londra, spondaè il nuovo allenatore del Chelsea. S’è conclusa la trattativa-fiume chesbloccherà molte altre operazioni di top player legate al mister che hato l’Europa intera con il suo calcio spettacolo al Napoli. Intanto, per lui, è già un successo straordinario: a Londra guadagnerà 4 milioni di euro l’anno per due anni (con opzione per il terzo), il triplo rispetto all’ingaggio che aveva a Napoli. Così il tecnico che ha abbandonato il posto in banca per dedicarsi alla carriera da allenatore in cui s’è dovuto sudare ogni successo con una lunga e faticosa gavetta nei campi di terra battuta delle categorie minori, entra a far parte della ristrettissima élite degli allenatori più importanti e prestigiosi del mondo. Mauriziodiventa così l’emblema della ...