Decreto sisma | nulla cambia | il governo M5S – Lega boccia tutte le richieste dei

Decreto sisma - Senato approva con 204 sì : 12.05 Decreto sisma,Senato approva con 204sì Via libera dal Senato al Decreto terremoto, che dispone misure urgenti per le popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. Il provvedimento ha ottenuto 204sì, un solo no e 56 astenuti. Il Decreto approderà alla Camera il 16 luglio per la discussione generale, il voto finale è previsto tra martedì 17 e mercoledì 18 luglio